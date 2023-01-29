Суд встал на сторону жительницы Чечни в споре с МВД

29 января 2023, 12:57

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Суд в Чечне удовлетворил иск 85-летней жертвы сталинской депортации Умарай Кусаевой и обязал МВД выдать ей справку о реабилитации как жертве политических репрессий.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне траурные мероприятия, связанные с депортацией вайнахов, в 2011 году были перенесены с 23 февраля на 10 мая – дату похорон Ахмата Кадырова. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. В 2022 году Кадыров и его приближенные не обошли вниманием 78-ю годовщину депортации вайнахов, но посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути погибли 10 тысяч человек, а в первые годы после выселения — 100 тысяч. Лишь в 1957 году чеченцы начали возвращаться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

85-летняя жительница Чечни Умарай Кусаева, пережившая сталинскую депортацию, добилась получения документа о реабилитации. Решение об этом принял Ножай-Юртовский райсуд, обязав МВД по Чечне выдать пенсионерке справку о реабилитации как жертве политических репрессий, сообщило вечером 28 января "Кавказ.Реалии"*.

В административном иске Умарай Кусаева заявила, что ее в семилетнем возрасте вместе с родственниками депортировали в Ала-Букинский район Киргизии. В спецпоселении Умарай Кусаева выросла, вступила брак и родила сына. Когда она обратилась в МВД за справкой о реабилитации, ей сообщили, что в архиве нет сведений о том, что она стала жертвой политических репрессий.

Сын Кусаевой получил справку о реабилитации и был признан жертвой репрессий еще в 2011 году, так как в документах было указано место его рождения. На основании этого суд установил, что Кусаева "находилась вместе с репрессированными по политическим мотивам на спецпоселении и поэтому подлежит реабилитации", пишет издание.

Умарай Кусаева требовала признать незаконным решение Информационного центра МВД по Чечне об отказе в выдаче ей справки о реабилитации и обязать ведомство выдать ей такую справку, говорится в решении, опубликованном в карточке дела на сайте суда.

Представитель ответчика в суд не явился, отмечается в судебном акте. Суд решил удовлетворить иск частично. "В связи отсутствием в соответствующих архивах информации, подтверждающей факт нахождения родителей административного истца, а также ее самой на спецпоселении, у административного ответчика отсутствовали правовые основания для установления данного факта, следовательно, у суда нет основания признать незаконным решение заместителя начальника Информационного центра МВД РФ по Чеченской Республике […] об отказе в выдаче справки о реабилитации", - указано в документе.

Второе требование женщины суд удовлетворил. "Признать административного истца - ФИО4, 1937 года рождения, уроженку <адрес> ЧИАССР подвергшейся политической репрессии и подлежащей реабилитации. Обязать Информационный центр Министерства внутренних дел по Чеченской Республике выдать ФИО4, 1937 года рождения, уроженке <адрес> ЧИАССР, справку о реабилитации как лицу, подвергшемуся политическим репрессиям по национальному признаку", - говорится в решении суда.

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