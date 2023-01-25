Два человека ранены при стрельбе в Махачкале

25 января 2023, 17:07

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В результате конфликта с применением дробовика в Махачкале один человек госпитализирован с огнестрельными ранениями, у второго пострадавшего перелом челюсти. Полиция установила личность стрелявшего и объявила план "Перехват", сообщило МВД Дагестана.

Сегодня, примерно в 15:10 мск в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что в Махачкале по проспекту Расула Гамзатова, 18 неизвестный мужчина, вооружившийся дробовиком, прогуливаясь, направлял оружие на прохожих, но выстрелы производил в воздух. Объявлен план "Перехват", сообщило МВД Дагестана в своем Telegram-канале.

Позднее ведомство сообщило, что причиной стрельбы стал личный конфликт между двумя мужчинами, один из них достал дробовик и произвел несколько выстрелов. "Один пострадавший - 35-летний мужчина с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени, направлен в центральную больницу. Второй пострадавший, возраст которого уточняется, с переломом челюсти также госпитализирован", - говорится в другой публикации МВД Дагестана.

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