Житель Дагестана заподозрен в покушении на убийство после стрельбы по односельчанам

19 августа 2022, 13:37

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43-летний житель Дагестана, задержанный после стрельбы в селе Алмак, подозревается в покушении на убийство. Один из пострадавших, получивший тяжелое ранение, доставлен санавиацией в Махачкалу.

Как писал "Кавказский узел", в селе Алмак Казбековского района произошел конфликт со стрельбой между бывшим бухгалтером администрации и односельчанами. Бывший сотрудник полиции после стрельбы был доставлен в реанимацию, еще трое, в том числе сельский депутат и заместитель имама, получили легкие ранения, сообщил глава села Мухудин Салаев.

Следователи возбудили дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России) в отношении 43-летнего местного жителя. По версии следствия, поздно вечером 18 августа на улице Имама Шамиля в селении Алмак "между 44-летним местным жителем и подозреваемым произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого последний совершил покушение на убийство местного жителя". Находившиеся рядом люди остановили его, получив незначительные ранения. Подозреваемый задержан. "Обнаружено и изъято орудие преступления - травматический пистолет, назначены необходимые судебные экспертизы", - сообщило на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Один из пострадавших получил тяжелое ранение и доставлен вертолетом Минздрава республики в махачкалинскую больницу. "Пострадавший в тяжелом состоянии, у него ушиб мозга, непроникающее ранение", - цитирует главу пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Зарину Агмадову ТАСС.

По ее словам, жизни остальных пострадавших ничего не угрожает. "У них легкие ранения, лечение проходят в Казбековском районе", - добавила глава пресс-службы.

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