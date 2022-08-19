Четыре человека ранены при стрельбе в дагестанском селе

19 августа 2022, 10:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший сотрудник полиции доставлен в реанимацию после стрельбы в дагестанском селе Алмак, еще три человека получили легкие ранения, сообщил глава села.

Стрельба в селе Алмак Казбековского района произошла после конфликта бывшего бухгалтера администрации с односельчанами, сообщил глава села Мухудин Салаев. "Подозреваемый раньше работал бухгалтером в администрации. Из-за разногласий по работе он стал стрелять в оппонентов", - сказал он.

По его словам, бывший сотрудник полиции в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. Еще трое, в том числе сельский депутат и заместитель имама, получили легкие ранения, пишет "Интерфакс-Юг".

Салаев рассказал, что инцидент произошел в ночь на 19 августа, а подозреваемый сдался полиции. "Он пришел с повинной. Сейчас с ним работают сотрудники полиции", - цитирует сегодня главу села ТАСС.

МВД Дагестана, по состоянию на 10.33 мск, не сообщило на своем сайте и в Telegram-канале об инциденте.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.