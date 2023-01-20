Азербайджан потребовал от Армении компенсации за ущерб экологии

20 января 2023, 03:43

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Баку инициировал международный арбитражный процесс против Еревана в связи с нанесением ущерба природе в зоне карабахского конфликта. Азербайджан требует от Армении компенсации экологического урона.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Они перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. По данным азербайджанских экологов, наиболее масштабные работы в рудниках "Гызылбулаг" и "Демирли" проводились с 2011 по 2020 год. "Окружающей среде нанесен неисчислимый урон", – заявил член совета Коалиции НПО Азербайджана по повышению прозрачности в добывающих отраслях Фуад Гасанов.

Азербайджан инициировал первый межгосударственный арбитражный процесс в соответствии с Бернской конвенцией «Об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе», сообщил МИД страны.

«Целью этого исторического арбитражного дела является возложение на Армению ответственности за крупномасштабное уничтожение окружающей среды и биоразнообразия Азербайджана в период незаконной оккупации международно признанных территорий Азербайджана в течение почти 30 лет», - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе

(Бернская конвенция) вступила в силу 1 июня 1982 года. Согласно статье 18 конвенции, споры между государствами-участниками разрешаются путем арбитражного разбирательства, следует из текста документа, опубликованного на сайте Совета Европы.

С 2020 года азербайджанская сторона собрала на территориях, перешедших под контроль Баку по итогам 44-дневной войны, доказательства, что в предыдущие годы природе региона был нанесен ущерб. «Эти действия нанесли серьезный ущерб естественной среде обитания и видам в регионе, истощению природных ресурсов и уничтожению биоразнообразия. Массовая вырубка лесов, незаконное строительство и добыча полезных ископаемых в районах, которые до оккупации были природными заповедниками, поставили под угрозу более 500 диких видов флоры и фауны в Азербайджане», - отмечается в сообщении министерства иностранных дел.

Представители UNEP (Программа ООН по окружающей среде) в 2022 году зафиксировали визуальные доказательства уничтожения лесов в целях строительства рудника Демирли-1, Галачинской ГЭС и рудника Чардагли в Лачинском районе. «В 2022 году UNEP также отмечала, что развитие горнодобывающей промышленности Армении в регионе привело к «химическому загрязнению воды, почвы, флоры и фауны» в прибрежных местообитаниях, в реке Оxчучай были обнаружены мертвыми сотни рыб, а несколько охраняемых виды рыб и земноводных оказались под угрозой исчезновения», - указывает МИД Азербайджана.

Азербайджан призывает международное сообщество осудить Армению "за разрушение во время оккупации одной из самых богатых и биологически разнообразных экосистем в мире". В рамках арбитражного процесса Баку требует от Армении положить конец всем нарушениям Бернской конвенции и выплатить Азербайджану полную компенсацию за разрушение окружающей среды территорий, которые находились под ее контролем.

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