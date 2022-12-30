Азербайджанские экологи потребовали участия в инспекции карабахских рудников

30 декабря 2022, 20:22

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Международная инспекция карабахских рудников возможна лишь при участии в ней азербайджанских специалистов, которые смогут оценить реальный ущерб флоре и фауне региона, отметили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские экологи.

Как писал "Кавказский узел", правительство Нагорного Карабаха на фоне блокады Лачинского коридора и требований азербайджанских активистов обеспечить им доступ к руднику для мониторинга решило обратиться в международные организации, чтобы провести экологическую экспертизу деятельности компании Base Metals.

Азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Они перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Дорога остается заблокированной уже 19-й день.

Один из участников экологического пикета на Лачинской дороге, председатель НПО "Научные исследования" Телман Гасымов рассказал, что не против приглашения на карабахские рудники международной экологической комиссии, но при условии, что рядом с ними будут эксперты Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"Нам нечего скрывать, мы покажем, как нещадно эксплуатировались азербайджанские недра. А после завершения всех экологических исследований контроль над рудниками и эксплуатация полностью перейдут Азербайджану, такое должно быть обязательное условие", - заявил Гасымов корреспонденту "Кавказского узла".

Учитель-географ, автор около 700 статей в азербайджанской "Википедии" Намик Манташ отметил, что если азербайджанских специалистов пропустят на территорию рудников, они могут там взять пробы грунта, воздуха и воды в местах добычи руды и выброса использованной породы.

"В любом руднике обязательно остаются отбросы, которые приходится куда-то складывать или сбрасывать. Часто отходы выбрасывают в реки. Когда Азербайджан будет работать на этих рудниках, также столкнется с этой проблемой. Эксперты должны выяснить, взяв пробы, насколько уровень содержания тяжелых металлов превышает предельно допустимые значения. Сейчас госведомства Азербайджана не имеют данных о соблюдении экологических норм на рудниках в Карабахе", - сказал Манташ корреспонденту "Кавказского узла".

Эту же позицию поддержал член совета Коалиции НПО Азербайджана по повышению прозрачности в добывающих отраслях Фуад Гасанов. По его словам, так как азербайджанские экологи самостоятельно не могут посетить этот район, можно согласиться с посещением вместе с иностранными специалистами. "Но полноценный контроль над рудниками возможен только после окончательного установления азербайджанской власти в районе Агдере Карабаха", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, здесь сплетены политическая проблема принадлежности этой территории и экологическая проблема. "Экология не знает границ. Азербайджан должен требовать мониторинг и проводить его в Карабахе, независимо от того кто там властвует, хотя бы потому, что вредные выбросы достигают других районов Азербайджана", - указал он. Он усомнился, что нынешние власти Карабаха будут выполнять дорогостоящие международные экологические требования.

По данным азербайджанских экологов, наиболее масштабные работы в рудниках Гызылбулаг и Демирли проводились с 2011 по 2020 год. "Окружающей среде нанесен неисчислимый урон. Азербайджан должен положить этому конец, используя любые инструменты", - заявил Гасанов.

Он подчеркнул, что предложение о международной инспекции рудников является дипломатическим ходом с целью разблокировать дорогу.

Азербайджанские специалисты не обладают актуальными данными о карабахских рудниках, сообщил президент Фонда мониторинга экологических стандартов, доктор биологических наук Рауф Султанов "В 1997 году Азербайджан продал право работать в карабахских рудниках американской компании R.V. Investment Group Services (впоследствии американцы продали право работать на рудниках британской компании Anglo-Asian Mining – Прим. "Кавказского узла") на основании имеющихся у наших геологов данных. Эти сведения будут применены для определения ущерба в ходе незаконной работы на рудниках швейцарской компании Base Metals. В ходе мониторинга, когда они будут там находиться, специалисты обследуют территорию, места выброса отходов, глубину разработки рудников и определят как объем вывезенной руды, так и географию распространения и выброса отходов", - сказал Султанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян не хочет допустить азербайджанских экологов на рудники. "Азербайджанскими экспертами будут взяты пробы, в том числе водных ресурсов, так как в ходе работы извлеченные из земли руды обильно промываются проточной водой, в которую попадают токсичные вещества. Потом с водой яд проникает в почву, отравляет флору и фауну. Есть простые цифровые методы определения вреда растениям и животным в результате разработки . Азербайджанские эксперты владеют всеми способами оценки экологического вреда. Именно поэтому Рубен Варданян не хочет допустить наших специалистов в район рудников", - отметил Султанов.

Он уверен, что президент Азербайджана не позволит международной комиссии, приглашенной Варданяном, появиться в Карабахе без согласования. При этом он добавил, что выводы экспертизы могут быть спорными, объяснив это "двойными стандартами международных экспертов и влиянием армянского лобби на руководство европейских стран". Поэтому, по его мнению, привлечение международных специалистов не решит проблему. "Необходимо политическое решение. В районе рудников должны действовать государственные посты азербайджанских таможенников и экологов, только таким способом может быть установлен полноценный контроль над рудниками в Карабахе", - подытожил Рауф Султанов.

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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