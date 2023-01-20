Энергоавария в Каспийске лишила жителей отопления и водоснабжения

20 января 2023, 02:44

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В Каспийске восстановлено энергоснабжение всех потребителей, но еще применяются веерные отключения по плану, сообщили в мэрии. Трехдневные проблемы с энергоснабжением в Каспийске обернулись для жителей города отсутствием отопления и водоснабжения. Помощь людям в этой ситуации организовывали волонтеры, а не власти, отмечает «Монитор пациента и ЖКХ».

Как сообщал "Кавказский узел", 15 января подстанция в Каспийске вышла из строя после пожара, без электричества и воды остались жители северной части города. Им был организован подвоз воды. Власти пообещали, что энергоснабжение восстановят в ночь на 16 января, однако даже 17 января подача электричества так и не была возобновлена.

Электроснабжение всех потребителей, которые остались без света из-за пожара на подстанции, восстановлено, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе «Россети Северный Кавказ» 19 января. «Диагностика оборудования выявила масштабные повреждения. Оперативно на объект было доставлено необходимое оборудование из Махачкалы и Хасавюрта, в том числе силовой трансформатор для замены вышедшего из строя», - сообщил представитель компании.

Подача электричества всем потребителям возобновлена, однако 19 января в Каспийске проводились запланированные веерные отключения, сообщили в городской мэрии. Отключения некоторых линий там объяснили необходимостью восстановить энергоснабжение «Каспийского завода точной механики».

«Для предотвращения новых инцидентов ожидается поставка 16 мВт трансформатора ПАО "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" и подключения 5 новых фидеров», - сообщил представитель мэрии корреспонденту «Кавказского узла».

Опрошенные «Кавказским узлом» жители Каспийска подтвердили, что к 19 января электроснабжение их домов вошло в нормальный режим, однако в период длительного отключения света многие из них остались не только без электроэнергии, но также без отопления и водоснабжения. Жительница микрорайона Кемпинг Мадина, на время отсутствия электричества снимала для своей семьи квартиру в Махачкале.

«Света не было более суток. У нас многоквартирный дом на Ленина, из-за отсутствия света не работала насосная станция, не было воды и отопления. Пришлось потерпеть, детей отвезли к родственникам в Махачкалу. Воду брали из водовозов», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Асият.

В доме жителя Каспийска Саида света не было около двух дней. «Живем в частном доме, вода немного шла. Из-за отсутствия электричества не включался газовый котел, отопления не было. В доме есть дровяной камин, пришлось его затопить», - рассказал мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

«В целом со светом ситуация нормализовалась. В мэрии сказали, что будут какое-то время отключения, связанные с ремонтом сетей, но массовых отключений (по состоянию на 19 января) нет», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» активист движения «Город наш Каспийск» Хабиб Айгумов. Он отметил, что во время отключений проблемы с подвозом воды были, но при обращении в «Водоканал» и МЧС разрешались достаточно оперативно.

Проблемы с отоплением по жалобам жильцов должны решать, в первую очередь, представители управляющей компании, которая обслуживает дом, но если проблемы не решаются, следует обращаться в прокуратуру и Госжилинспекцию, заявил «Кавказскому узлу» представитель организации «Монитор ЖКХ».

Обеспечивать жителей водой, продуктами и теплой одеждой во время длительного отключения света помогали волонтеры и активисты, хотя эта обязанность целиком лежит на администрации Каспийска. «Они не выполняют возложенную на них функцию, что является нарушением закона», - говорится в публикации Telegram-канала «Монитор пациента и ЖКХ» от 18 января.

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