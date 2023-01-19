Жители Юга России отметили Крещение

19 января 2023, 14:09

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Крещенские купания в многочисленных купелях в регионах юга России и республиках Северного Кавказа прошли без происшествий. На берегу водоемов для верующих были оборудованы пункты обогрева. За их безопасностью следили правоохранители, спасатели и врачи.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Волгограда, которые приняли минувшей ночью участие в крещенских купаниях, назвали своим мотивом следование православной традиции и спортивный интерес. Опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы заявили, что участвуют в крещенских купаниях также из желания следовать традиции. Они отметили, что ранее не интересовались историей праздника.

Крещение Господне – один из 12 главных христианских праздников. Крещение или Богоявление празднуется православной церковью 19 января по новому стилю. Этот праздник завершает череду рождественских Святок (время от Рождества до Крещения). Главным символом праздника Крещения является вода. Накануне праздника, 18 января, вода освящается в храмах, а 19 января — в реках или других местах, где берут воду. Традиционно в ночь на Крещение и днем 19 января православные совершают обряд омовения - окунаются в прорубь (купель).

В Астраханской области для проведения крещенских купаний были оборудованы 46 мест, купания прошли без происшествий, передал Astrakhanfm.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

19 января жители области и Астрахани продолжают участвовать в купаниях, на местах их проведения дежурят спасатели, врачи и сотрудники правоохранительных органов, оборудованы пункты обогрева, передала "Астрахань24.ру" сообщение областного управлении МВД.

В Майкопе купальни были организованы в Свято-Троицком кафедральном соборе, большой бассейн здесь устанавливают второй год. На территории Адыгеи в праздник Крещения Господня оборудовали восемь мест для проведения обряда, информировало ИА "Адыгея Сегодня".

Жители Ростова-на-Дону и Ростовской области также массово приняли участие в крещенских купаниях. При этом в Гуково и Батайске в этом году крещенские купания не проводятся. Всего на Дону в этом году организовано 85 мест для купаний, в том числе 19 купелей обустроят в православных церквях и храмах, информировал "Дон24".

В Дагестане крещенские купания прошли в частности на городском пляже "Берёзка" в Махачкале, безопасность обеспечивали около 20 спасателей. Мероприятие прошло без происшествий, на месте также были оборудованы пункты обогрева, сообщило РИА "Дагестан".

В Калмыкии крещенские купания на открытых водоемах проходят в Юстинском и Лаганском районах. В других районах мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня, проводятся в храмах и сельских домах культуры. Такие меры приняты в целях безопасности, передало РИА "Калмыкия" со ссылкой на управление МЧС по республике.

В Северной Осетии крещенские купании проходили в том числе в Ардоне, Алагире, Фиагдоне, в селении Кадгарон, станице Терской, Успенском мужском монастыре и прочих населенных пунктах республики. Купели были оборудованы в специально отведенных местах, обряд также прошел без происшествий, информировал "15-й Регион".

Несмотря на то, кто Крещение в текущем году выпало на рабочие дни, в храмах Ставрополья было многолюдно. Жители могли окунаться в воду только в специально оборудованных местах под присмотром спасателей, информировала ГТРК "Ставрополье".

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