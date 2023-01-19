Тревога за военных повлияла на крещенские настроения волгоградцев

19 января 2023, 05:35

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Жители Волгограда, опрошенные "Кавказским узлом", назвали своим мотивом участия в крещенских купаниях следование православной традиции и спортивный интерес. Военная операция на Украине наложила заметный отпечаток на характер празднования, признались они.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году Ростовская-на-Дону епархия Русской православной церкви отказалась освящать купели и открытые водоемы, а в некоторых регионах в связи с эпидемией коронавируса традиционные купания отменили вовсе. Жители юга России, тем не менее, проигнорировали опасность коронавируса во время крещенских купаний. Опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы признались, что отмечают Крещение, следуя традиции, хотя не интересовались историей праздника.

В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. Крещенское купание происходит в ночь с 18 на 19 января и в течение 19 января в специальных прорубях "иорданях", сделанных в форме креста. В эти даты праздник отмечают Русская и Грузинская православные церкви. Крещение в реках и прорубях не имеет отношения к православию, указали опрошенные "Кавказским узлом" в 2021 году религиоведы.

Для крещенских купаний 19 января во всех семи районах Волгоградской области организованы 62 официальных иордани, одна из запланированных к обустройству купелей в Серафимовичском районе из-за опасного подъема уровня реки Дон действовать не будет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в региональном управлении МВД.

Восемь официальных мест для крещенского обряда расположены в Волгограде: в Тракторозаводском районе купания проходят на берегу Волги напротив отеля «Старт», в Советском районе – на Ельшанской набережной, в Кировском районе – в 100 метрах вниз по течению от пристани им. Руднева, в Красноармейском районе – на Севастопольской набережной, у памятника Ленину и в рабочем поселке Южный, напротив шлюза №5, в Краснооктябрьском районе – у яхт-клуба «Пилигрим», в Дзержинском районе – на пруду «Ангарский», в Центральном районе – на волжской набережной им. 62-й Армии.

Последние богослужения Крещенского сочельника проходили 18 января в храме Александра Невского, который посетил корреспондент "Кавказского узла". Церковь была огорожена временным забором, на входе полицейские досматривали прихожан, пропуская их через две рамки металлоискателя. На площади Павших бойцов дежурили две машины ГИБДД с включенными маячками.

Во время перерыва в литургии сотрудницы храма мыли полы, протирали иконы и ручки дверей антисептическим раствором. Редкие прихожане заходили в храм, чтобы набрать воду из огромного бака.

Учительница Светлана Бурова пришла в храм с мамой-пенсионеркой, чтобы набрать пятилитровую пластиковую бутыль воды. "Для нас Крещение – важный праздник, мы к нему готовимся, держим пост. В иордани не купаемся, это не обязательно. Завтра накроем праздничный стол", – рассказала Светлана.

Женщина призналась, что военные действия на Украине "наложили отпечаток на Крещение". "Мы молимся за тех, кто сейчас там: и за военных и за гражданских. Родственница живет в Донецке, каждый день молимся за нее", – пояснила прихожанка.

Две девушки-студентки зашли в храм, чтобы поставить свечи за здравие родственников. Елена Гусева призналась корреспондент "Кавказского узла", что в общежитии на Крещение девушки гадают "на женихов". Ее подруга заметила, что девушки не соблюдают религиозный обряд, не держат пост, не посещают службы в церквях. "Мы близки православию, но не воцерковленные", – объяснила девушка.

На набережной им. 62-й Армии, где оборудована иордань, установлены две большие палатки для переодевания с электрическими обогревателями и ларек с чаем и кофе, рядом в автомобилях дежурят спасатели. На входе стоят рамки металлоискателя, дежурили четверо полицейских.

Сотрудник Службы спасения Волгограда Сергей Юлков, дежуривший у самой купели, работает уже 26 лет и ежегодно несет службу во время крещенских купаний. Он утверждает, что никаких чрезвычайных происшествий с участниками купаний во время его дежурств за все это время не случалось. Всего у купели по очереди дежурят шесть спасателей, после каждого купания они посыпают подход к иордани смесью песка и соли.

"Надеюсь, и в эту ночь все пройдет нормально, без инцидентов. Если что с человеком случится за руку его вытянем из иордани, а если надо будет, будем прыгать в воду", – сказал он.

Многодетный отец, тренер по легкой атлетике Сергей Глоба трижды окунулся в воду вместе с сыном-подростком, жена Сергея в это время их фотографировала. Мужчина признался, что поучаствовал в крещенских купаниях впервые, решив таким образом отметить свое 55-летие. "Мы воцерковленная семья: пост держали полтора месяца, молились. Дети историю Крещения знают. Рекомендую всем этот обряд пройти, это и для духа, и для тела полезно", – заявил Глоба корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что на фоне военной операции на Украине праздник "проходит по-иному". "Сказывается на всех людях это горе, эта борьба. Вспомнили сегодня в молитвах ребят, которые там и которых нет с нами. Друзья есть, которые погибли. Я сам из Мариуполя», – сказал Сергей.

Шестеро молдавских цыган из Верхней Ельшанки окунулись в иордань после полуночи. Андрей рассказал, что его друзьям по 32 года, они все женаты и ежегодно участвуют в крещенских купаниях в последние 10 лет. "Мы православные и из церковных традиций мы здесь. Молимся за друзей, которые пошли добровольцами на СВО", – сказал он.

19-летние студенты нефтегазового колледжа Яков Белокопытов и Никита Куликов шестой год подрят участвуют в обряде. "Не изменяем традиции. Друзья поддерживают духовно, издалека – из общежития", – заметил Яков.

Никита отметил, что они оба, вместе с другом, не воцерковлены, но близки к православию. "Это для нас скорее как испытание, а не как религиозный обряд. С традицией мы не знакомы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Инженер Егор Сапунков сообщил, что пятый год участвует в крещенских купаниях. В 2022 году из-за пандемии коронавируса он пропустил исполнение этого обряда. "Наша семья религиозная: мы и пост держим, и стол накрываем. Празднуем традиционно, приглашаем в гости родственников и друзей. Дети у нас ходили в церковную школу, сейчас они студенты. Не знаю, помнят ли они историю Крещения", – сказал мужчина.

Он также признался, что в этом году Крещение "проходит по-особому" из-за военной операции на Украине. "Молимся за то, чтобы все живыми и здоровыми оттуда вернулись. У меня там трое коллег мобилизованных служат, не знаю, где они сейчас", – добавил Сапунков.

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