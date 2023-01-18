Владимиров пригрозил педагогам увольнениями за избиение кадета плетью

18 января 2023, 10:37

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Педагоги, допускающие избиения детей, не будут работать в системе образования, пообещал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров после инцидента с избиением плетью подростка в кадетской школе Ставрополя. Пользователи Telegram назвали недопустимым применение насилия к ученикам.

Как писал "Кавказский узел", 16 января стало известно о начале проверки жалобы родителей 12-летнего ученика кадетской школы в Ставрополе на то, что их сын был избит плетью в учебном заведении. В мэрии назвали произошедшее недопустимым и пообещали, что виновные будут наказаны. Сотрудник администрации уточнил, что комплексную проверку кадетской школы проведет рабочая группа.

Об избиении подростка сообщил в соцсети его отец. По словам мужчины, родители знали о том, что в кадетской школе разрешены телесные наказания, но он думал, что это может произойти "только в каком-то самом крайнем случае".

Происшествие с воспитанником кадетской школы прокомментировал вечером 17 января губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его информации, сотрудник школы ударил мальчика нагайкой. "Такое недопустимо. Кто такие методы использует, в нашей системе образования точно работать не будет", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Краевое Минобразования и уполномоченный по правам ребенка уже подключены к проверке инцидента, отметил Владимиров. "Проинспектируем все краевые учреждения подобного типа. Дети должны быть защищены", - сообщил он.

Краевая прокуратура 16 января отчиталась о начале своей проверки. "Работники аппарата краевой прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего, организованы надзорные мероприятия. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения на предмет соблюдения требований законодательства об образовании по вопросу применения недопустимых методов воспитания", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По итогам при наличии оснований будут приняты "исчерпывающие меры" прокурорского реагирования, отмечается в публикации. Об итогах проверки, по состоянию на 10.35 мск 18 января, ведомство не сообщило.

Под публикацией губернатора, по состоянию на 10.35 мск, опубликовано 486 комментариев. Многие пользователи предположили, что ребенок своим поведением вынудил педагога применить насилие. Их оппоненты возложили на педагогов ответственность за выход из таких ситуаций.

"Взрослый - на то и взрослый. То есть сформировавшаяся личность. Который ребёнку должен быть примером. Тем более педагог. Есть понятие о профпригодности, в конце концов. Что бы ни сделал ребёнок, никто не имеет право применять физическую силу", - написала, в частности, Elena S. "Мое мнение, что современные учителя позабыли, что они в первую очередь педагоги, а потом идёт предмет, который они преподают нашим детям", - написала Svetlana D.

"Дети - отражение семьи и общества. И школы тоже, между прочим. Сомневаюсь, что использование физических наказаний кого-то сделает морально здоровее. Скорее, научит тому, что прав тот, у кого сила. А потом недоумевают - как же дети с ружьями потом приходят и стрельбу устраивают? Да вот потому и приходят - что учились у таких взрослых, которые думали, что им всё позволено", - высказала мнение Татьяна Климова.

"Школа и преподаватель виноваты в том, что довели ситуацию до такой стадии. Виноват всегда тот, кто сильнее, у кого больше ответственности", - добавил этот же пользователь в другом комментарии. "А если ребенок, например, долгое время доводил учителя, хамил, грубил?" - поинтересовалась Оксана Пивоварова. "Значит, нужны механизмы работы с такими ситуациями. Не предполагающие физических наказаний", - ответила Татьяна Климова.

"Бить других людей нельзя, особенно злоупотребляя силой взрослого мужчины и статусом учителя... Я без понятия, за что ударили, мне вообще кажется, что обсуждение того, что у такого рукоприкладства может быть некое "за что" - это показатель отсутствия у человека понимания границ разумного. Мягко говоря. Нет никаких допустимых причин драться с детьми. Нет и не может быть", - написала Lel.

"У ребёнка не может быть такой вины, чтобы взрослый мужик, офицер, бил его плеткой. Это запрещено законом, а у вменяемых людей ещё и совестью. Никакой второй стороны здесь не существует", - добавила она же в другом комментарии.

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