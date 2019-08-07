Защита казака Каданина указала на политические мотивы его ареста

07 августа 2019, 20:27

Казак Александр Каданин, арестованный в Краснодаре, добивался согласования автопробега и не планировал несанкционированных акций, заявил его адвокат Алексей Аванесян. Каданин требует соблюдения прав казаков как репрессированного народа, а это не нравится властям, рассказал друг казака.

Как сообщал "Кавказский узел, бывший атаман хуторского казачьего общества "Колосистый" Александр Каданин анонсировал в социальной сети автомобильное шествие "Казаки на Москву!". Полиция расценила этот пост как организацию несогласованной акции. 6 августа судья отложила заседание на 7 августа для вызова составителей протоколов и рапортов. Сегодня суды признали виновными Александра Каданина и еще одного казака, Василия Сахарова, в организации несогласованного с властями автопробега в Москву, им назначены аресты на шесть и десять суток соответственно.

Прикубанский районный суд проигнорировал массовые нарушения в деле казака Александра Каданина. Одно из нарушений обнаружилось еще 6 августа - административный протокол не был подписан, рассказал адвокат Алексей Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

"В результате дело направили обратно в отдел, и Каданину из-за этого пришлось сутки просидеть в изоляторе. Кроме того, к делу был приложен рапорт сотрудника, который якобы мониторил [социальные сети] и выявил этот пост "ВКонтакте". Но согласно приказу МВД, если ты пишешь рапорт на имя начальника и что-то просишь, чтобы дальше использовать свои полномочия, необходимо получить резолюцию. Никакой резолюции в рапорте не было", - рассказал Аванесян.

В протоколе о задержании и протоколе об административном правонарушении не указаны адреса понятых, во втором протоколе также не указано место его составления. К делу не были приобщены данные, характеризующие Каданина, в том числе информация о наличии у него двух малолетних детей. Вместо этого к делу приобщили акт о проведении оперативно-разыскного мероприятия по исследованию компьютерной информации, в котором в качестве понятых выступили сотрудники полиции, отметил адвокат.

"Суд отказался вызвать авторов протокола, автора рапорта и отказался вызвать прокурора, тем самым взяв на себя функцию обвинения. Судья не был арбитром, поэтому никакого равенства сторон не было. Мне некому было задавать вопросы и не с кем вступить в прения", - сообщил Алексей Аванесян.

По словам Аванесяна, Каданин сообщил суду, что получил отказ на проведение автопробега и подписал уведомление о недопустимости нарушения закона. Казак утверждает, что сразу после этого он удалил свой пост об акции "ВКонтакте".

"Он признал, что был такой пост на его страничке, но вину свою не признал, потому что подавал уведомление. Просили суд ограничиться замечанием ввиду малозначительности [правонарушения], но суд не внял. В посте он никого не призывал к участию, пост носил информационный характер - [в нем говорилось], какой предполагается маршрут в случае согласования. Хотя пленум Верховного суда и это расценивает как организацию, но я считаю, что призывов не было - Каданин писал, что дата и время не определены", - обратил внимание защитник.

В суде были допрошены свидетели - супруга Александра Каданина и его друг. Они рассказали, как Каданина задерживали и доставляли в отдел полиции. "Была спецоперация, перекрыли целый квартал. Приехал спецназ с автоматами, были участковые, которые ломились в дом проверить наличие охотничьего оружия. Там было человек 15-20. Мы в суде сказали, что это напрямую связано с его общественной деятельностью, и то же самое можно было сделать цивилизованно", - сообщил Аванесян.

Защита Александра Каданина обжалует его арест, как только получит на руки постановление Прикубанского районного суда. "На содержание в отделе полиции [Каданин] не жаловался, претензий нет никаких. Многие его знают, поддерживают как хорошего человека. Он занимается восстановлением храмов, перезахоранивает останки казаков, которые были расстреляны", - добавил адвокат.

Каданин не планировал акций без согласования с властями

Первая попытка организовать "Казачий национальный марш на Москву" была предпринята 18 июня, но в этот день Каданина задержали, и акция не состоялась. Казаки собирались требовать признания их отдельным народом, ликвидации реестрового казачества, снижения пенсионного возраста и освобождения всех политических заключенных, рассказал друг Александра Каданина на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

По словам мужчины, после июньского задержания Каданина мероприятие решили перенести на август. Уведомление на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева было подано 29 июля, а через неделю Каданин получил отказ на проведение марша. "Он не собирался нарушать закон и призывать людей на несанкционированный марш, никаких призывов он нигде не публиковал, а планировал добиться согласования", - сообщил друг Каданина.

По словам мужчины, Каданин находился в казачьем войске с 2007 года, в 2012 году стал атаманом хуторского казачьего общества "Курень Колосистый", а в марте 2019 года сложил с себя полномочия атамана из-за несогласия с политикой Кубанского казачьего войска.

"Карманные казаки довольны теми подачками, что им дают краевые власти. Мы же требуем соблюдать наши права как коренного репрессированного народа, поэтому стали изгоями. Из Общероссийского классификатора информации о населении казаки были исключены как национальное меньшинство, что позволяет лишить нас прав на создание территории исторически компактного проживания казаков, чтобы сохранить национальную самобытность", - пояснил он.

Каданин и другие инициаторы марша на Москву не согласны с политикой создания казачьих обществ, куда принимаются все желающие, независимо от принадлежности к казачьему народу. Именно эти люди, одетые в казачью форму, осуществляют государственную политику в Совете по делам казачества при президенте РФ, отметил мужчина.

Адвокат указала на нарушение конституционного права казаков

Существует отдельный указ президента РФ от 15.06.1992 года № 632 "О мерах по реализации закона РФ "О реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества", обратила внимание адвокат коллегии адвокатов Краснодарского края Наталья Баянова.

Согласно этому документу, государство обязано поддерживать "движение за возрождение казачества, восстановление экономических, культурных, патриотических традиций и форм самоуправления казачества, не допуская вместе с тем возврата к каким-либо сословным привилегиям и принудительному навязыванию гражданам казачьего уклада жизни".

"Указ устанавливает, что граждане, относящие себя к прямым потомкам казаков и выразившие желание совместно восстанавливать и развивать формы хозяйствования, культуры, быта и участвовать в несении государственной службы, а также граждане, в установленном порядке добровольно вступившие в казаки, могут объединяться в хуторские и станичные общества, создавать окружные, войсковые и иные традиционные для казачества общества", - сообщила Баянова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Баяновой, закон никак не разделяет потомственных казаков и тех, кто вступил в общество по убеждениям. Тем не менее, исключение из Общероссийского классификатора информации о населении казаков в качестве народа является нарушением части 1 статьи 26 Конституции РФ: согласно этой статье, каждый вправе добровольно определять и указывать свою национальную принадлежность, отметила юрист.