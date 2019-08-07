Суд в Краснодаре арестовал двух казаков за организацию акции протеста

07 августа 2019, 18:11

Краснодарские суды признали сегодня виновными казаков Александра Каданина и Василия Сахарова в организации несогласованного с властями автопробега в Москву, сообщил адвокат Алексей Аванесян. Подсудимым назначены аресты на шесть и десять суток соответственно, уточнил защитник.

Как сообщал "Кавказский узел, бывший атаман хуторского казачьего общества "Колосистый" Александр Каданин анонсировал в социальной сети автомобильное шествие "Казаки на Москву!". Полиция расценила этот пост как организацию несогласованной акции. 6 августа судья отложила заседание на 7 августа для вызова составителей протоколов и рапортов.

Прикубанский суд Краснодара сегодня рассмотрел административное дело бывшего атамана хуторского казачьего общества «Колосистый» Александра Каданина по статье «нарушение установленного порядка организации шествия», рассказал его адвокат Алексей Аванесян. По его словам, Каданин во время заседания заявил, что слышал в здании суда разговор силовика о том, что казака необходимо арестовать, и этот вопрос должен быть решен с судьей «напрямую». Судья не отреагировала на это заявление подсудимого, сообщил адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Аванесян также отметил, что Каданин также сообщил суду, что подавал уведомление в администрацию Краснодарского края, а также в органы власти регионов, по которым, как предполагалось, пройдет автомобильное шествие. По словам Аванесяна, во время заседания судья отказала защите в удовлетворении ходатайств на проведении фото и видеозаписи, в вызове прокурора, в вызове силовика, составившего протокол. После чего суд признал казака виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления и арестовал его на шесть суток, сообщил адвокат.

Защита Каданина намерена обжаловать постановление Прикубанского суда, отметил Аванесян.

Организаторы автомобильного шествия "Казаки на Москву!" планировали завершить автопробег на Красной площади и передать президенту России Владимиру Путину информацию о правонарушениях, с которыми столкнулись казаки. В шествии планировали участвовать до 2 тысяч человек и порядка 400 автомобилей.

По его словам, утром 6 августа, когда в дом Каданина пришли силовики, вместе с ним задержали и казака Василия Сахарова. Сегодня Тихорецкий районный суд Краснодара также арестовал Сахарова на десять суток за организацию массового мероприятия без подачи уведомления. До этого Сахаров провел ночь в отделе полиции, уточнил Аванесян.

На сайтах Прикубанского и Тихорецкого райсудов Краснодара на 17.15 мск сегодня нет информации о вынесении приговоров по делам Каданина и Сахарова.

Напомним, что пользователи соцсети "ВКонтакте" распространили информацию, что силовики увезли Каданина утром 6 августа из его дома в Колосистом. "Сейчас, 6 августа 2019 года, с 8.00 утра штурмуют дом Казака Александра Каданина по адресу: Краснодар, поселок Колосистый [...] " - написал пользователь Алексей Матюшин на своей странице "ВКонтакте".