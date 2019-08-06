Александр Каданин. Фото: кадр видео Алексей Гайворонский https://www.youtube.com/watch?time_continue=189&v=DDI5I0wQPHw

06 августа 2019, 20:55

Казак задержан на Кубани из-за публикации "ВКонтакте"

Бывший атаман хуторского казачьего общества "Колосистый" Александр Каданин анонсировал в социальной сети автомобильное шествие "Казаки на Москву!". Полиция расценила этот пост как организацию несогласованной акции.

Каданин подавал уведомление о проведении мирной акции в администрацию Краснодарского края. На своей странице "ВКонтакте" он опубликовал пост об акции, намеченной на 14 августа, сообщил адвокат Алексей Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня Каданина доставили в суд, ему вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". "Мы указали суду на множество нарушений в административном деле. Судья удовлетворила ходатайство защиты и объявила перерыв для вызова составителей протоколов и штампованных рапортов. Материал вернули в отдел для устранения нарушений", - сообщил адвокат Аванесян.

По словам адвоката, рассмотрение административного дела в отношении Каданина продолжится завтра, 7 августа. До этого времени он оставлен в отделе полиции в камере для административно задержанных до суда.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" распространили информацию, что силовики увезли Каданина сегодня утром из его дома в Колосистом. "Сейчас, 6 августа 2019 года, с 8.00 утра штурмуют дом Казака Александра Каданина по адресу: Краснодар, поселок Колосистый [...] Александр является одним из организаторов Казачьего марша на Москву! [...] Кто из Краснодара, нужна очень срочно помощь, дом уже окружен силовиками!" - написал сегодня пользователь Алексей Матюшин на своей странице "ВКонтакте".

Организаторы автомобильного шествия "Казаки на Москву!" планировали завершить автопробег на Красной площади и передать президенту России Владимиру Путину информацию о правонарушениях, с которыми столкнулись казаки. По словам Аванесяна, уведомления о проведении массового мероприятия были поданы в органы власти всех регионов по пути следования колонны. В шествии планировали участвовать до 2 тысяч человек и порядка 400 автомобилей.

Примечание:

"Ростовская ЛГБТ-активистка рассказала о втором нападении за неделю", "Журналистка заявила об избиении ее чиновником во время съемки на Кубани", "Суд в Волгограде оставил под арестом подозреваемых в избиении фермера".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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