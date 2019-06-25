Суд в Волгограде оставил под арестом подозреваемых в избиении фермера

25 июня 2019, 02:55

Суд Центрального района Волгограда продлил арест подозреваемым в избиении фермера Евгения Сычева, рассказал адвокат Юрий Бенгардт.

Как сообщал "Кавказский узел", первый конфликт между казаками и чеченцами в Калачевском районе произошел в мае. Участники казачьего схода и собрания совета атаманов обратили внимание властей на жестокое избиение фермера Евгения Сычева. Сын избитого рассказал о многолетнем конфликте отца с уроженцами Чечни, однако в полиции посчитали, что инцидент произошел на бытовой почве. После конфликта, который произошел 15 июня, волгоградские чиновники решили обсудить проблемные ситуации с представителями Чечни. При этом и в МВД, и представитель Чечни по ЮФО Руслан Гончаев заявили, что инцидент носил бытовой характер и начался с драки между двумя местными жителями.

Суд Центрального района Волгограда 24 июня оставил под арестом до 23 августа жителя Калачевского района, подозреваемого в избиении фермера Евгения Сычева. 20 июня тот же суд продлил арест на два месяца другому жителю Калачевского района, который также подозревается в избиении фермера. Им вменяют статью 111 часть 2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), обвинение предъявлено, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сычева Юрий Бенгардт.

"Один из чеченцев заявил, что не понимает русского языка и просил предоставить ему переводчика. Но в этом ему было отказано, поскольку он понимает, о чем идет речь. У него был первый допрос, тогда он отказался от переводчика, сказал, что понимает русский язык. В присутствии адвоката дал показания", - рассказал он.

По его словам, Евгения Сычева допросили в качестве потерпевшего.

"Он в очень плохом состоянии. Только помнит, что его били двое, а обстоятельства пока не может вспомнить. В отношении Сычева назначена психиатрическая экспертиза. Назначены также генетическая, баллистическая, ряд технических экспертиз. По версии подозреваемых, Сычев нападал на них с ружьем, что не соответствует действительности", - рассказал Бенгардт.

Сын Евгения Сычева Данил Сычев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что отец уже выписан из больницы, но часто жалуется на головные боли.

Комментариями подозреваемых и их официальных представителей относительно слов адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.