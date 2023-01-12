Жители Дагестана пожаловались на длительное отсутствие электричества

12 января 2023, 23:10

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В некоторых населенных пунктах Дагестана света нет уже второй день, ситуация усугубляется низким давлением газа и проблемами с отоплением, рассказали местные жители. Без света остаются около 80 тысяч жителей республики, на устранение аварий направлены дополнительные ремонтные бригады, отчиталось vинистерство энергетики Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в течение дня 11 января около 60 тысяч жителей в более чем 40 населенных пунктах Дагестана остались без света в связи с непогодой. Причиной повреждений воздушных линий электропередач в Минэнерго Дагестана в назвали сильные порывы ветра и налипание снега. К вечеру было восстановлено энергоснабжение примерно половины оставшихся без света потребителей, заявили в компании "Россети Северный Кавказ".

Жители Дагестана рассказали о ситуации с электричеством и газом

Наиболее часто отключения электроснабжения наблюдаются в Махачкале и пригородных поселках города.

"В Редукторном поселке Махачкалы света нет с ночи, до оперативных служб невозможно дозвониться", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Саид, который живет в многоэтажном доме. В его семье насчитывается пять человек.

Об отключении света рассказал и житель Левашинского района. "Сегодня в Левашинском районе отключился газ, начались отключения света. Отопительные котлы не работают, в домах холодно. У нас пожилые родители", - говорит житель одного из сел Абдулмаджид.

В селах Левашинского района уже несколько дней наблюдаются перебои с подачей газа, заявили сегодня местные жители на сходе у районной администрации. Власти района отчитались, что после схода жителей приняты меры для стабилизации давления в газовых трубах.

В поселке Красноармейск, расположенном недалеко от Махачкалы, нет света третий день, - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Абдулмалик.

"Индивидуальное отопление не работает, автоматика не дает включаться. У нас есть дизельный генератор, но после такого долгого использования он выходит из строя. В доме живут мои родители-пенсионеры, они начали болеть. Переезжать к нам в Махачкалу, оставлять дом не хотят", - рассказал мужчина.

Житель поселка Шамхал Арсен сообщил, что света нет вторые сутки. "Нет воды и отопления, так как от мороза и отсутствия электричества лопнул водяной насос. Дома малолетние дети, они мерзнут. Куда только не обращались, никто не реагирует", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нет света и в поселке Турали близ Махачкалы, сообщила Айшат. "В поселке Турали рядом с Махачкалой, на улице Энергетиков постоянно отключают свет, не работают насосы и котлы, нет отопления. В доме пожилые люди", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пожаловалась на проблемы с подачей электроэнергии и газа и жительница поселка Мамедкала Дербентского района Кистаман. "Вторые сутки нет давления газа, отсутствует поэтому отопление. В школе тоже нет отопления, дети мерзнут. Начали включать электрообогреватели, но и свет также теперь отключается", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Махачкалы Раисат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня в школе №38 отсутствовало отопление, поэтому детей попросили остаться дома. По ее словам, отопления нет и в близлежащих к школе многоэтажных домах.

Чиновники отчитались о ходе восстановления энергоснабжения

Дома жителей 30 населенных пунктов остаются обесточены из-за аварийных отключений, связанных с непогодой в республике, сообщило 12 января Главное управление МЧС по Дагестану.

"По состоянию на 08:00 аварийные отключения энергоснабжения в 30 населенных пунктах 8 муниципальных районов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным МЧС, отключения зафиксированы в Акушинском, Кизлярском, Кумторкалинском, Новолакском, Рутульском, Табасаранском, Тарумовском и Цумадинском районах.

В МЧС Дагестана сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что в 11:15 мск поступило сообщение о новом отключении электроэнергии.

"Всего в зону частичного отключения попали четыре муниципальных образования и три городских округа Кизлярский, Новолакский, Тарумовский, Кизилюртовский районы и частично Махачкала, Кизилюрт, гКизляр. Причины отключения - замыкание на линии и нагрузка на сети", - сообщили в МЧС.

В 12:00 мск, по данным МЧС, поступила информация об аварийном отключении электроэнергии в 9 населенных пунктах Новолакского района.

Под отключение попадали села Ахар, Дучи, Гамиях, Шушия, Новочуртах, Новолакское, Чапаево, Тухчар , Новокули. Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в единой диспетчерской службе Новолакского района, без электроснабжения остались 3343 дома с населением 14780 человек, среди них 4032 детей, и 16 социально-значимых объектов.

"Свыше 80 тысяч жителей региона остаются без энергоснабжения. В основном отключения отмечены в Бабаюртовском, Новолакском, Кумторкалинском районах", - сообщило Минэнерго Дагестана в Telegram.

В 19.00 мск ведомство отчиталось, что "для ликвидации последствий непогоды направлены дополнительные бригады энергетиков".

"В зону устранения последствий снегопада и шквалистого ветра в Дагестане направлены дополнительно 14 бригад энергетиков филиала «Дагэнерго», а также высокопроходимая спецтехника филиала ПАО «Россети» - МЭС Юга. В настоящее время на энергообъектах продолжают работу 37 бригад "Россети Северный Кавказ": 144 специалиста, 53 единицы спецтехники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В службу вызова экстренных оперативных служб "112" за сутки поступило более 22 тысяч звонков, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Центре управления городом Махачкала.

В "Россети Северный Кавказ" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что по состоянию на 11.00 мск энергетики восстановили электроснабжение 23 тысяч домов, которые пострадали из-за непогоды. Здесь отметили, что усиление ветра привело к повторным и новым нарушениям на энергообъектах.

К 22.50 мск новой информации о возобновлении подачи электроэнергии жителям Дагестана в Telegram-канале "Россетей" не содержится.

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