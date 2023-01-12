Жители Левашинского района потребовали бесперебойного газоснабжения

12 января 2023, 20:42

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В селах Левашинского района уже несколько дней наблюдаются перебои с подачей газа, заявили местные жители на сходе у районной администрации. Власти района отчитались, что после схода жителей приняты меры для стабилизации давления в газовых трубах.

Жители Левашинского района вышли к зданию администрации из-за перебоев в газоснабжении, сообщил сегодня "Черновик".

"Опять у нас возникли проблемы с газификацией населённых пунктов. Вообще отключили, сегодня тоже", – приводятся в публикации слова одного из местных жителей.

У сельчан Левашинского района наблюдаются также и перебои с электричеством, проинформировал сегодня Telegram-канал "Спросите у Расула".

Как следует из видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом "Нетипичная Махачкала", один из чиновников вышел к собравшимся, которые потребовали от него объяснений. "Четвертый день уже", - говорит голос за кадром. "Вы людям объясните, что нам делать? Я позавчера дочь и двоих внуков посадил в машину греться. Нам, людям, детям, старикам, людям больным, что делать?" - эмоционально выступил один из мужчин.

Он отметил, что обращался "везде", но и в прокуратуре, и в МВД, и в местной администрации дают только обещания разобраться с ситуацией.

Другие присутствующие отметили, что платежки за коммунальные услуги "вовремя приходят", хотя газа нет, следует из видеозаписи.

Администрация района отчиталась в своем Telegram-канале, что у здания администрации собрались "жители сельских поселений сельсовет "Аршимахинский, сельсовет "Куппинский и сельсовет Эбдалаинский в количестве 70-80человек, недовольные перебоями в газоснабжении".

"После встречи с главой района Дабишевым Шамилем Магомедовичем, представителями "райгаза", и ОМВД собравшиеся мирно разошлись. К 14.00 12 января 2023 года ситуация стабилизировалась, давление газа в системе нормализуется", - говорится в сообщении.

Информацию о восстановлении давления газа подтвердил и представитель районной администрации.

"Республиканская и районная газоснабжающие организации приняли меры, чтобы повысить давление. Его уже проверили, оно усилилось. Там, где газа не было, он появился", - процитировало издание "Кавказ.Реалии"* слова представителя администрации Левашинского района Феликса Абуталимова.

"Кавказский узел" также писал, что 9 января в селе Авадан Докузпаринского района местные жители пытались заблокировать трассу, требуя решить проблему с подачей газа. Котлы отопления отключаются из-за недостаточного давления в газовой системе, проблема касается разных сел Дагестана, заявили пользователи Telegram. Власти после акции протеста сельчан сообщили о ремонте газопровода, который идет к селу Авадан. Однако местные жители рассказали, что к вечеру 10 января давление газа в трубах вновь снизилось, пришлось включать обогреватели. Глава Дагестана заявил о необходимости масштабных проверок во всех районах республики в связи с возможностью хищения газа.

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