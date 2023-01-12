Эколог попросил депутата Госдумы вмешаться в ситуацию с экоцидом на Ставрополье

12 января 2023, 04:14

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На территории охраняемой природной зоны в Ставропольском крае с ноября не убраны останки краснокнижных журавлей, в которых нашли токсичный пестицид и возбудителя опасной инфекции, заявил эколог Андрей Фокин в обращении к депутату Госдумы.

Как сообщал "Кавказский узел", уголовное дело было возбуждено после гибели краснокнижных журавлей на Ставрополье. Причиной массовой гибели было названо неправильное применение препарата по борьбе с грызунами. Ставропольские активисты потребовали наказать агрохолдинги за экоцид.

По версии следствия, в ноябре на землях сельскохозназначения Петровского городского округа было обнаружено не менее 800 тушек серого журавля, а также четыре погибших зайца и одна погибшая куропатка. К 23 декабря было выявлено более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей.

Ставропольский эколог Андрей Фокин 11 января обратился депутату Госдумы от КПРФ Анастасии Удальцовой с просьбой отреагировать на проблему, которая стала явной в связи с гибелью краснокнижных журавлей. Ставропольский край - один из крупнейших регионов-производителей зерновых кормов для животных, чье мясо попадает на российские рынки, а если животные питались отравленным зерном, продукция может представлять угрозу для человека, указывает активист.

«Зерно, в основном, используется для кормления кур, чьи тушки идут на продажу. Если оно отравлено, это угрожает здоровью человека», - заявил "Кавказскому узлу" Фокин, отметив, что вдоль трасс на Ставрополье зерно продается без сертификации. Гибель животных, по его данным, стала следствием использования токсичного препарата на основе соединения фосфора и цинка, который запрещен в России и других странах.

Ставропольский эколог Валентина Величкина согласна с мнением, что токсичный пестицид угрожает здоровью человека - из отравленной почвы он попадает в корнеплоды и зерно, а также в организм животных, а затем поступает в организм человека через пищу. Препарат на основе соединения фосфора и цинка использовали около полувека назад в борьбе с насекомыми-вредителями, отметила она.

«Он не разлагается, а впитывается и постепенно отравляет человека. Когда об этом стало известно, огородники, которой и я являюсь, отказались от использования этого пестицида. Из того опыта стало понятно, что использование сильных химикатов невозможно – они попадают в землю, затем в злаки и овощные культуры, а потом в человека», - сказала Величкина корреспонденту "Кавказского узла".

10 января Андрей Фокин вместе с коллегами посетил место гибели животных. Как утверждает эколог, павшие животные остаются на полях, их останки не убраны. «Мною зафиксированы туши мертвых животных в границах особо охраняемой природной зоны «Озеро Соленое» в Петровской районе Ставропольского края. То есть туши, содержащие яды пролонгированного действия (...) бесконтрольно валяются в бальнеологическом водоеме», - говорится в обращении эколога к депутату Госдумы (копия обращения есть в распоряжении "Кавказского узла".

Ранее Фокин направлял запрос в Ставропольскую межрайонную природоохранную прокуратуру Ставрополья. 29 декабря он получил ответ ведомства - из документа следует, что в 20 пробах мертвых животных обнаружены возбудители туляремии. Фокин отметил, что официально власти насчитали около 800 погибших журавлей, однако «местные экологи оценивают ущерб в 3 тысячи особей».

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова заявила "Кавказскому узлу", что пока не изучала обращение Фокина. «Ничего не могу говорить, не зная сути вопроса», - сказала она.

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