Уголовное дело возбуждено после гибели краснокнижных журавлей на Ставрополье

18 декабря 2022, 09:18

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Причиной массовой гибели краснокнижных серых журавлей в Петровском городском округе стало неправильное применение препарата по борьбе с грызунами. Возбуждено уголовное дело, сообщили следователи.

По версии следствия, в ноябре на землях сельскохозназначения Петровского городского округа были обнаружены не менее 800 тушек серого журавля, который занесен в Красную книгу Ставропольского края, а также четыре погибших зайца и одна погибшая куропатка.

"В результате проведенного химико-токсикологического исследования в животных и птицах был обнаружен яд, содержащий фосфорорганические соединения, приведшие к смерти", – сообщило 17 декабря на своем сайте следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

Установлено, что в ноябре в месте, о котором идет речь, почва была обработана препаратом для борьбы с грызунами, при этом он был применен с нарушением технологии. Это и привело с гибели краснокнижных животных, утверждают следователи.

Петровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее тяжкие последствия, сказано в сообщении.

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