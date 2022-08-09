Визит силовиков к Величкиной продолжил практику давления на ставропольских активистов

09 августа 2022, 20:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики напугали соседей пенсионерки Валентины Величкиной, которая на пикете в Москве требовала не допустить застройки горы Машук, сообщила сама активистка. Практика преследования экологов набирает обороты в Ставропольском крае, заявил экоактивист Андрей Фокин.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля Валентина Величкина, приехавшая в Москву, чтобы передать жалобу на действия губернатора Ставрополья президенту и генпрокурору, была задержана во время пикета на Манежной площади. Активистка просила отменить постановление краевых властей, которое разрешает вырубку деревьев на горе Машук. В своей жалобе на действия губернатора Ставропольского края Валентина Величкина указывала, что в связи с подписанным Владимировым документом на Машуке может быть построено большое количество "объектов капитального строительства", что "повлечет за собой утрату деревьев, растений, животных, а также может изменить выходы минеральных вод на поверхность". Полицейские не нашли правонарушений в действиях Величкиной. Сотрудники правоохранительных органов пришли домой к экологу и активистке Валентине Величкиной сразу после ее возвращения на Ставрополье из Москвы, в том числе интересовались, как она связалась с московскими правозащитниками и Юлией Галяминой.

Валентина Величкина рассказала, что полиция приходила к ней только один раз, однако силовики приходили и к ее соседям. "Никакие иные формы давления на меня не осуществлялись. Но давили на соседей. Я живу в поселке. Интересовались мной, собирали данные – кто я и что я", – сказала Величкина.

Она отметила, что когда проводила пикет в Москве, ее "фотографировали, интересовались, даже толпа собралась". И именно поэтому ею "заинтересовались" ставропольские силовики.

По словам Величкиной, местные жители ее не поддерживают. "Когда мной заинтересовались правоохранители, то по поселку быстро разнеслось (известие об этом). Мне говорили – "Куда ты полезла?! Валя, посадят же!" Сразу понятно, какая наша жизнь", – рассказала Величкина.

Она также сообщила, что к ее родственникам силовики не приходили, жалобы на давление она никуда не подавала. "Ко мне приходили "товарищи". Но никто бы не узнал, если бы сын не пришел и соседка не увидела. Приходили в штатском. Было беспокойство у людей. Я бы и промолчала, если бы не шок у соседей", – сказала Величкина.

Величкина родилась в Карачаево-Черкесии, после школы приехала в КМВ. Ей 74 года, у нее шесть детей, есть губернаторская премия за рождение детей. Всю жизнь она работала на железной дороге. Сама себя Валентина Величкина охарактеризовала так: "Я всегда по жизни была активисткой".

Координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской считает, что в случае с Величкиной "давление оказывается не из-за экологической деятельности, а из-за выхода (на бывшего муниципального депутата от партии "Яблоко" по Тимирязевскому району Москвы Юлию) Галямину". (Галямина в своем Telegram-канале 3 августа опубликовала интервью с Величкиной – Прим. "Кавказского узла")."На партию и в принципе на кандидатов на выборы в этом году от непарламентских партий оказывается беспрецедентное давление. На потенциальных кандидатов оформляются дела, после чего по российским законам гражданин лишается пассивного избирательного права сроком на год", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ледовской.

"Яблоку" не дают использовать ресурс активистов из регионов, считает Ледовской. "А ведь экология – это одна из центральных тем партии "Яблоко". Насколько вижу, Валентина Величкина впервые использовала внутриполитический ресурс, и сразу после этого пошли последствия. Поэтому хочется пожелать соотносить риски и потенциальные результаты. Это каждый делает самостоятельно. И то, что в настоящее время был использован этот ресурс – это достаточно смело и заслуживает уважения", – сказал Ледовской.

Он напомнил, что в августе 2021 года Величкина выступала против строительства велотерренкура, а Ставропольское региональное "Яблоко" в своём заявлении "Об экологической ситуации в Ставропольском крае" от 2018 года как раз предлагало развивать велоинфраструктуру в крае.

2 ноября 2020 года мэр Железноводска Евгений Моисеев сообщил о строительстве велотерренкура, который объединит курорты Кавминвод – города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ. Строительство планировалось начать уже в 2021 году. Активисты указали, что власти запланировали строительство велотерренкура в зоне с опасным уровнем радиации. Пользователи соцсетей раскритиковали проект за угрозу экологии от строительства широкой асфальтированной трассы. Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России указали, что строительство велотерренкура угрожает негативными последствиями для природы Бештаугорского заказника, где обитают 27 краснокнижных видов животных, перед такой работой требуется независимая экологическая экспертиза. 12 марта 2021 года стало известно, что строительство велотерренкура отложено из-за вступления в силу 1 марта постановления правительства Ставропольского края об изменении границ памятников природы краевого значения "Гора Бештау" и "Гора Змейка", представители WWF сочли это решение предвыборной тактикой.

«Яблоко» не выступало против велотерренкура, потому что это привлечение экотуристов. И мы прогнозировали, что отмена этого проекта приведёт к необходимости другого строительства для развития туристической сферы в Ставропольском крае. Поэтому после отказа от развития экологического туризма КМВ теперь приходится бороться снова с варварской застройкой. Это напоминание, что всегда нужно видеть последствия принимаемых решений и отстаиваемых тезисов. Да, нужно сохранять экологию, но при этом нужно понимать, что экономику Ставропольского края нужно развивать. Делать это нужно бережно, минимально воздействуя на среду. И понимать, что если не даём развитие экологичной инфраструктуре, то она будет вынужденно развиваться на общих принципах. Поэтому отказ от застройки Машука – временный. И я думаю, что после сентябрьских выборов снова станет на повестке дня. Вопрос застройки природных заказников региона возникает перманентно со времён СССР. И, по сути, положа руку на сердце, мы можем лишь выбирать, что за объекты это будут, какого рода туристов они привлекают. А это всегда вопросы баланса. Запретить строить всё не получится. Экология, к сожалению, не единственный фактор, который приходится учитывать в развитии глубоко дотационного региона", – сказал Ледовской.

Ставропольский край становится площадкой для преследования экологов, заявил экоактивист Андрей Фокин. "Давление на общественных экологических активистов в Ставропольском крае имеет большую историю. Кто это делает и по чьей указке, мы, конечно, знать не можем. Но есть такой принцип: "кому выгодно". Кому, например, может быть выгодным, что я сейчас, вместо продолжения отработки по уже продолжающимся историям и по новым обращениям граждан об экологических нарушениях, вместо этого вынужден изучать незнакомую мне ранее тему об административных делах по дискредитации", – сказал "Кавказскому узлу" Фокин.

Суд в Железноводске назначил штраф в 30 тысяч рублей ставропольскому экоактивисту Андрею Фокину, посчитав публикацию в соцсети пацифистского хэштега дискредитацией российских вооруженных сил. Фокин намерен обжаловать решение суда.

По поводу визита силовиков к Величкиной, опросу её соседей, возникает много вопросов – о правомерности таких действий, их разумности относительно интересов государства, считает Фокин."В целом, что в давлении на меня, что на Валентину Ивановну, преднамеренно или невольно достигнута цель – общественность запугана, видя, что люди отстаивающие интересы страны, защищающие природу – исключительно в правовом поле – подвергаются сомнительным вниманиям силовиков. Таким образом гражданам дают понять, что противостоять незаконным ( что уже неоднократно доказано) инициативам губернатора в Ставропольском крае небезопасно", – сказал Фокин.

"Многие подписчики в соцсетях сообщают мне что, хотя продолжают следить за публикациями, оставлять оценки и комментарии теперь опасаются", – сказал он. Фокин подчеркнул, что ему "вменяется нарушение от февраля", а "проверка соцсетей начата 1 августа, в первый рабочий день после реакции Генпрокуратуры, которая последовала за пикетом Величкиной и по итогу многочисленных обращений в генпрокуратуру", – указал он.

"Кавказский узел" писал ранее, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отменил свое постановление, согласно которому разрешалось строительство на горе Машук. Региональные власти выполнили требования прокуратуры и ставропольских экоактивистов.

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