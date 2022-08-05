Валентина Величкина, стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=o45n7reaAdM

05 августа 2022, 03:58

Экоактивистка из Минвод заявила о давлении силовиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники правоохранительных органов пришли домой к экологу и активистке Валентине Величкиной сразу после ее возвращения на Ставрополье из Москвы. В столице ее задержали за пикет против губернатора Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел",  26 июля Валентина Величкина, приехавшая в Москву, чтобы передать жалобу на действия губернатора Ставрополья президенту и генпрокурору, была задержана во время пикета на Манежной площади. Активистка просила отменить постановление краевых властей, которое разрешает вырубку деревьев на горе Машук. В своей жалобе на действия губернатора Ставропольского края Валентина Величкина указывала, что в связи с подписанным Владимировым документом на Машуке может быть построено большое количество "объектов капитального строительства", что "повлечет за собой утрату деревьев, растений, животных, а также может изменить выходы минеральных вод на поверхность". Полицейские не нашли правонарушений в действиях Величкиной.

Силовики явились к Величкиной 29 июля. Один из них показал активистке удостоверение сотрудника МВД, второй представился сотрудником ФСБ. После этого силовики стали опрашивать соседей по адресу прописки Величкиной, сообщило 4 августа издание "Кавказ Реалии"*.

"Они расспрашивали меня, как вышла на московских правозащитников и депутата [Юлию] Галямину. Сотрудник ФСБ заявил, что мне нежелательно с ней общаться, так как она получает иностранное финансирование и может получить статус "иноагента". Такое поведение некорректно с их стороны. Я считаю, что это давление", - заявила активистка.

"Кавказский узел" писал ранее, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отменил свое постановление, согласно которому разрешалось строительство на горе Машук. Региональные власти выполнили требования прокуратуры и ставропольских экоактивистов. 

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Примечание:

"Владимиров отменил разрешение на застройку Машука", "Ставропольский экоактивист выступил против вырубки деревьев на горе Машук", "Генпрокуратура обратила внимание на гору Машук после пикета активистки из Минвод".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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