Погибший журавль. Фото: https://kompromat1.pro

24 декабря 2022, 00:14

Экологи потребовали наказать агрохолдинги за экоцид на Старополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Массовая гибель животных на Ставрополье стала следствием нарушения технологии внесения средств защиты растений агрохолдингами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экологи.

Как сообщал "Кавказский узел", уголовное дело было возбуждено после гибели краснокнижных журавлей на Ставрополье. Причиной массовой гибели было названо неправильное применение препарата по борьбе с грызунами. По версии следствия, в ноябре на землях сельскохозназначения Петровского городского округа были обнаружены не менее 800 тушек серого журавля, а также четыре погибших зайца и одна погибшая куропатка. К 23 декабря было выявлено более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей.

Ставропольский эколог, активист Андрей Фокин назвал произошедшее «беспрецедентным примером экоцида». По его мнению, следствие правильно квалифицировало случившееся по статье УК 249  (Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

«Отмечу, что изначально хотели «съехать» на штрафы в 2 тысячи рублей. Не получилось, потому что это затронуло очень многих», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Фокин.

По словам эколога, ситуация приняла серьезный оборот из-за того, что агрохолдинги начали травить мышей запрещенными в России пестицидами - фосфоцинком - ради экономии деньги. Согласно инструкции, даже в случае использования данных пестицидов они должны аккуратно засыпаться в норки мышей ложками. Однако аграрии «загрузили пестициды в сеялку – по принципу трактора – и рассыпали по полям", сказал  Фокин, добавив, что фосфоцинк представляет опасность для человека. «Само по себе соединение не является ядом, но отрава образуется в желудке - как это и произошло с тысячами животных», - рассказал Фокин.

Несмотря на то, что подобные пестициды запрещены в России, они свободно продаются, отметил эколог.

«Ставрополье [по использованию запрещенных ядов] бьет рекорды. Впрочем, ситуация плохая и в Ростовской области, и в Краснодарском крае», - сказал Фокин, отметив при этом, что высоко ценит реакцию общественности, приведшую к возбуждению уголовного дела.

Специалист "Гринпис Россия" Михаил Крейндлин считает верным возбуждение уголовного дела. «Нарушения, безусловно, имели место, поэтому уголовное дело и было возбуждено. Данные нарушения фиксируются, в основном, в ЮФО. Видимо, потому, что там наиболее развито сельхозпроизводство на больших площадях», - рассказал Крейндлин.

Максимальное наказание по статье 249 УК РФ составляет до двух лет лишения свободы. Кроме того, суд может возложить обязангность на виновного компенсировать ущерб, нанесенный природе. «Размер ущерба должны рассчитывать органы по охране животного мира субъектов РФ», - добавил Крейндлин.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"В Ставрополе создана гостиница для животных", "Жители Ставрополя потребовали ужесточить закон о защите животных", "Выставка племенных животных и птицы вызывает интерес у специалистов".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 декабря 2022, 23:50

  • Десантник из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

    Капитан Тимур Тамазов погиб на Украине, посмертно он представлен к званию героя России. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 49 военных из Кабардино-Балкарии.

23 декабря 2022, 23:10

  • Правозащитники привлекли внимание к земельному вопросу в Зольском районе

    Более 2000 гектаров земли передано в собственность села Совхозное в Зольском районе, однако у сельчан и местных властей нет средств на их освоение, а правоохранительные органы не препятствуют самовольному захвату земель. Власти Кабардино-Балкарии должны рассмотреть механизмы выделения средств сельчанам для организации сельхозпроизводства, указал Кабардино-Балкарский правозащитный центр в обращении к главе республики. 

23 декабря 2022, 22:56

  • Суд продлил арест уроженцам Карачаево-Черкесии по делу об экстремизме

    Черкесский городской суд продлил содержание под стражей в отношении Аслана Наптугова, Владимира Ильичева, Абдулмалика Шоева, Олеко Кужева из Черкесска, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, а также в отношении Аднана Меремшаова, которому помимо экстремистского сообщества инкриминируют незаконный оборот взрывчатки. Арест продлен сроком до 28 февраля, на два месяца в виде содержания под стражей. По делу также проходит Олег Бондаренко, которому инкриминируют незаконный оборот оружия, но в отношении него вопрос о мера пресечения не рассматривался.

23 декабря 2022, 22:06

23 декабря 2022, 21:28

  • Отсутствие энергоснабжения вынудило жителей Махачкалы перекрыть трассу

    Жители микрорайона Баммат заблокировали сегодня движение по федеральной трассе Махачкала - Астрахань из-за трехдневного отсутствия электричества из-за аварии. Трасса была разблокирована после того как власти пообещали дать жителям микрорайона свет, отключив от энергоснабжения промышленные объекты.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи