Экологи потребовали наказать агрохолдинги за экоцид на Старополье

24 декабря 2022, 00:14

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Массовая гибель животных на Ставрополье стала следствием нарушения технологии внесения средств защиты растений агрохолдингами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экологи.

Как сообщал "Кавказский узел", уголовное дело было возбуждено после гибели краснокнижных журавлей на Ставрополье. Причиной массовой гибели было названо неправильное применение препарата по борьбе с грызунами. По версии следствия, в ноябре на землях сельскохозназначения Петровского городского округа были обнаружены не менее 800 тушек серого журавля, а также четыре погибших зайца и одна погибшая куропатка. К 23 декабря было выявлено более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей.

Ставропольский эколог, активист Андрей Фокин назвал произошедшее «беспрецедентным примером экоцида». По его мнению, следствие правильно квалифицировало случившееся по статье УК 249 (Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

«Отмечу, что изначально хотели «съехать» на штрафы в 2 тысячи рублей. Не получилось, потому что это затронуло очень многих», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Фокин.

По словам эколога, ситуация приняла серьезный оборот из-за того, что агрохолдинги начали травить мышей запрещенными в России пестицидами - фосфоцинком - ради экономии деньги. Согласно инструкции, даже в случае использования данных пестицидов они должны аккуратно засыпаться в норки мышей ложками. Однако аграрии «загрузили пестициды в сеялку – по принципу трактора – и рассыпали по полям", сказал Фокин, добавив, что фосфоцинк представляет опасность для человека. «Само по себе соединение не является ядом, но отрава образуется в желудке - как это и произошло с тысячами животных», - рассказал Фокин.

Несмотря на то, что подобные пестициды запрещены в России, они свободно продаются, отметил эколог.

«Ставрополье [по использованию запрещенных ядов] бьет рекорды. Впрочем, ситуация плохая и в Ростовской области, и в Краснодарском крае», - сказал Фокин, отметив при этом, что высоко ценит реакцию общественности, приведшую к возбуждению уголовного дела.

Специалист "Гринпис Россия" Михаил Крейндлин считает верным возбуждение уголовного дела. «Нарушения, безусловно, имели место, поэтому уголовное дело и было возбуждено. Данные нарушения фиксируются, в основном, в ЮФО. Видимо, потому, что там наиболее развито сельхозпроизводство на больших площадях», - рассказал Крейндлин.

Максимальное наказание по статье 249 УК РФ составляет до двух лет лишения свободы. Кроме того, суд может возложить обязангность на виновного компенсировать ущерб, нанесенный природе. «Размер ущерба должны рассчитывать органы по охране животного мира субъектов РФ», - добавил Крейндлин.

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