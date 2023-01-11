Авторы фильма "Отцы и дети. И пытки" напомнили об убийстве братьев Гасангусейновых

11 января 2023, 18:20

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"Команда против пыток"* в фильме "Отцы и дети. И пытки" напомнила об убийстве в Дагестане братьев Гасангусейновых, которое остается нераскрытым уже более пяти лет.

Как писал "Кавказский узел", в ходе спецоперации в августе 2016 года были убиты два брата, 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. В 2018 году Следком Дагестана сообщил, что дело будет расследоваться в Москве. В ноябре 2019 года в Дагестане прошла серия пикетов с требованием расследовать дело, результатом стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался об убийстве братьев как двух боевиков - он продолжил работать в МВД с понижением в должности до участкового. Отец убитых Муртазали Гасангусейнов требует возбудить дело против этого силовика, но уже четырежды получал отказ, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

"Команда против пыток"* выпустила фильм "Отцы и дети. И пытки". "Фильм рассказывает истории двух семей. Одна из Оренбурга, другая из горного села в Дагестане. Герои фильма никогда не должны были столкнуться с полицейским насилием и чудовищными последствиями этого насилия - сломанными судьбами и смертью", - говорится в аннотации к фильму, опубликованной в Telegram-канале КПП*.

23 августа 2016 года Наби и Гасангусейн позвонили матери, сообщив, что загнали скот и собираются прийти домой. Через какое-то время стало известно, что в село въехали военные на нескольких автомобилях. Мать была обеспокоена, но решила дождаться утра, рассказал в фильме руководитель правозащитной организации "Право и закон" Джамбулат Гасанов.

Юрист "Команды против пыток"* Магомед Аламов рассказал, что братья Гасангусейновы пасли скот жителей своего района на пастбищах, которые находились в отдалении от села. "Каждые два дня братья спускались домой вечером, после того как загоняли скот в загон, ночевали, брали себе еды на два дня и поднимались на пастбище", - приводятся его слова в фильме.

Тела убитых братьев на следующее утро после их звонка матери обнаружил их односельчанин Исрапил. Вначале он увидел на горной дороге пятна крови, затем разбитый фонарь, а затем увидел в низине два тела, рассказал Джамбулат Гасанов.

"Подойдя к ним, он поднял одного, не но узнал его, потому что все лицо было в крови. Во втором он узнал одного из братьев Гасангусейновых и понял, что перед ним оба брата", - рассказал Магомед Аламов.

28 июня 2021 года Советский райсуд Махачкалы удовлетворил жалобу на отказ следователя о возбуждении уголовного дела против бывшего начальника отдела полиции по Шамильскому району, давшего сводку об убийстве братьев-пастухов Гасангусейновых как боевиков. Решение суда удовлетворить жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела против силовиков дает надежду на привлечение к ответственности виновных в убийстве братьев-пастухов Гасангусейновых, заявил отец убитых.

На месте гибели братьев собралось множество людей, однако силовики забрали тела, чтобы провести "в районе" какие-то процедуры а потом стало понятно, что никто отдавать их не собирается. Около полицейского участка была огромная толпа женщин, мужчина при этом собрались у тоннеля, перегородили тоннель и все, кто находился около полицейского участка раскачали ворота, вытащили тела из полицейского автомобиля и понесли их в сторону тоннеля, рассказал Гасанов.

"Женщин по рукам били, чтобы отобрать тела", - приводятся в фильме слова Муртазали Гусангусейнова. По его словам, силовики открыли стрельбу в воздух.

Гасангусейновых объявили боевиками, дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 Уголовного кодекса России) было прекращено только по прошествии года и трех месяцев, рассказал Гасанов. "Возникает вопрос, если в первом деле по 317-й, братья Гасангусейновы были убиты ответным огнем, то логика приводит к тому, что известно кто убил их. А по версии, которая была озвучена в армках 105 статьи (убийство) лица, оказывается, не установлены", - приводятся его слова в фильме.

В июле 2021 года врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми в селе Гоор-Хиндах и посадил деревья в память об их сыновьях. По словам Муртазали Гасангусейнова, Меликов пообещал помогать семье.

Параллельно в фильме рассказывается история братьев Романа Чиквиладзе и Валико Байгулова. Их отец написал заявление в полицию, заподозрив братьев в краже 5000 рублей. Братья рассказывают, что их пытали, электрошокером и нанося удары в пах, заставляя сознаться. Роман взял вину на себя, однако уголовное дело в отношение него было прекращено. Юристы "Команды против пыток"* добились реальных сроков наказания для сотрудников полиции, пытавших братьев, указано в сообщении.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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