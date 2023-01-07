Жена Тофига Ягублу присоединилась к его голодовке

07 января 2023, 16:21

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Супруга оппозиционного политика Тофига Ягублу, проводящего третьи сутки голодовку в изоляторе полиции, заявила об ухудшении состояния его здоровья после ареста. В знак солидарности с мужем Майя Ягублу также объявила голодовку.

Как писал "Кавказский узел", правозащитная организация "Линия защиты" назначила на 23 декабря протестную акцию в центре Баку с требованием освободить активиста Бахтияра Гаджиева, мэрия отказалась согласовать ее. В ночь на 23 декабря начались задержания активистов. Задержанный в ходе акции Тофиг Ягублу был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу, который находится под административным арестом в Баку, ограничиваются, в частности, право на звонки, встречи с близкими и получение передач, а также была нарушена конфиденциальность встречи с адвокатом, заявил его адвокат Немат Керимли. 5 января Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на административный арест оппозиционного политика Тофига Ягублу. В знак протеста он объявил голодовку.

Тофиг Ягублу – азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести. В апреле 2015 года, когда Тофиг Ягублу отбывал тюремное наказание, в Томске скончалась его младшая дочь Наргиз Ягублу, которая до замужества и отъезда из Азербайджана была активисткой молодежной организации партии "Мусават", говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

7 января по графику в Бинагадинском пункте содержания лиц, арестованных в административном порядке предусматривалось предоставление Ягублу передачи из дома, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Майя Ягублу.

"Тофиг объявил голодовку. Но тем не менее, я решила отнести ему передачу с продуктами. Я надеялась, что может быть продукты примут, мне дадут встречу и таким образом требования Тофига будут частично удовлетворены и он прекратит голодовку. Однако продукты не приняли. После моих настойчивых требований, нам дали встречу через стеклянную перегородку. Общаться там можно по телефону. Но сегодня вдруг все телефоны оказались неисправны и нам пришлось кричать через стекло, чтобы услышать друг друга. Нам удалось пообщаться всего 10 минут", - рассказала она.

По ее словам, состояние Тофига Ягублу сильно ухудшилось. "Я ужаснулась, увидев Тофига – он очень сильно похудел, был очень слаб, едва держался на ногах. Хотя голодовку он проводит три дня, но и до того фактически ничего не ел. Тюремную баланду, которую им там дают невозможно есть. И он все это время (с 23 декабря) в изоляторе фактически питался печеньями, которые принимали для него. В камере их много и печенья он также мало ел. В последний раз я Тофига таким истощенным видела после 17-дневной голодовки осенью 2020 года. Но сейчас здоровье у него сильно подорвано, и он не выдержит длительную голодовку. Моего мужа медленно убивают", - рассказала Майя Ягублу.

Она указала на преследование семьи со стороны властей Азербайджана.

"На протяжении последних 10-12 лет нашу семью всячески разлучают. Неоднократно задерживали, арестовывали моего мужа, дочерей. Все эти годы моя жизнь проходит в дороге к тюрьмам. Однажды, возвращаясь из тюрьмы, мы попали в тяжелое ДТП. Когда умерла моя дочь (Наргиз - Прим. "Кавказского узла"), это горе мы не могли вместе пережить. Мы могли с мужем только в комнатах для свиданий тюрем тихо плакать. Теперь я не знаю скорбеть по безвременно ушедшей дочери или заботиться о живых членах семьи, чтобы они не умерли", - рассказала она.

Майя Ягублу заявила, что присоединяется к голодовке супруга. "С сегодняшнего дня я также приступаю к голодовке в знак поддержки мужа и требую его освобождения. Я всегда была поддержкой мужу, и сегодня, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем я также отказываюсь от приема пищи. Я буду голодать дома. Если умирать, то пусть вместе умрем", - сказала она.

Дочь политика Нигяр Хази выразила тревогу за здоровье и жизнь родителей.

"Моего отца обрекают на смерть. Он третий день проводит голодовку, но на самом деле отец не ест фактически 15 дней. В изоляторе дают несъедобную пищу, а продуктов ему не передают. Наша семья требует, чтобы к моему отцу допустили независимого врача Адиля Гейбуллу, чтобы он оценил его здоровье", - сказала Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Она также выразила обеспокоенность за свою мать."Сегодня к голодовке присоединилась моя мать, у которой есть серьезные заболевания. Если с моими родителями что-то случится, то ответственность за это будет на правящем режиме", - заявила Хази.

Адвокаты Ягублу 7 января не смогли посетить его в изоляторе. Защитник Немат Керимли сказал, что не смог пойти в изолятор в связи с его неотложным делом, а Бахруз Байрамов – по состоянию здоровья.

"Еще 3 января когда мы виделись с Ягублу, он уже был сильно исхудавшим. У него серьезные проблемы со здоровьем. Он дважды переносил операции. Дальнейшая голодовка может привести к непоправимым последствиям", - сказал адвокат Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Ранее корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана заявили, что "объективных причин для объявления Тофигом Ягублу голодовки нет". "У Тофига Ягублу такие же условия и режим содержания, как у других арестантов. Продукты и другие предметы передаются в соответствии с установленными нормативами. После ареста с ним четыре раза встречались адвокаты, четыре раза для него принимались передачи от близких, обеспечиваются его права на телефонные разговоры", - сказали в пресс-службе.

Несмотря на то, что возможности обжалования административного ареста оппозиционного азербайджанского политика Тофига Ягублу исчерпаны, правовые механизмы для его досрочного освобождения существуют, ранее отметили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" юристы.

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