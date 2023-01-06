Кадыров похвастался количеством выпускников университета спецназа

06 января 2023, 00:28

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Российский университет спецназа, действующий в Гудермесе, подготовил свыше 9 тысяч бойцов для отправки на Украину, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. Как минимум дважды он отчитался об отправке очередных групп в декабре, еще один раз - 1 января, при этом число отправленных бойцов Кадыров не называл.

Рапортуя об отправке очередных боевых отрядов, Кадыров подчеркивает, что они прошли подготовку в Российском университете спецназа, который действует в Гудермесе. Ранее он заявлял, что там ежедневно проводится обучение от 15 до 50 человек. В конце декабря вице-премьер Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко предложили Путину создать аналоги чеченского университета спецназа в других регионах.

"На сегодняшний день в учебном центре уже прошли обучение свыше 9000 бойцов и это далеко не предел всех возможностей", - говорится в сообщении, которое опубликовал вечером 5 января Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни в очередной раз обратился к желающим отправиться в зону военных действий, опубликовав телефоны университета спецназа. Он подчеркнул, что в Чечне "созданы лучшие условия для подготовки", а добровольцев обеспечивают качественной экипировкой.

В Telegram-канале Российского университета спецназа, на который сослался Кадыров, после его сообщения также был опубликован отчет о более чем 9 тысячах подготовленных бойцов.

"Новобранцев не только учат грамотно выполнять боевые задачи, им объясняют истинные причины проведения СВО в Украине, что сильно повышает мотивацию", - отмечается в этой публикации.

"Кавказский узел" писал, что власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом, призывая мусульман отправиться на нее. Так, в конце октября Кадыров заявлял о джихаде против "сатанинской демократии", обещая "не обороняться, а только нападать".

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