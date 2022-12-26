Трутнев и Кириенко подложили создать в регионах аналоги чеченского Университета спецназа

26 декабря 2022, 07:55

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Президенту России Владимиру Путину направлено предложение создать в регионах страны центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа в Чечне. Создание новых центров позволит быстрее завершить спецоперацию на Украине, заявил вице-премьер Юрий Трутнев.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке из республики на Украину добровольцев. При этом подготовку они проходят в Российском университете спецназа (РУС), который расположен в Гудермесе. Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации 19 декабря.

Вице-премьер Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко обратились к Владимиру Путину с предложением создать в других регионах страны центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в Гудермесе, рассказал Трутнев.

"Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях", – привел ТАСС вечером 25 декабря слова Трутнева.

Во время рабочей поездки Трутнев и Кириенко, вместе Рамзаном Кадыровым, посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе. Помощь в создании подобных центров спецназа может оказать Даниил Мартынов, один из основателей РУС, уточнил Трутнев. "Задача этих центров очень простая – чтобы наша страна становилась сильнее и мы как можно быстрее победили",– процитировал Трутнева "Коммерсант".

Центр в Гудермесе ежедневно посещают от 15 до 50 человек для прохождения подготовки, уточнил Кадыров.

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