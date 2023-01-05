Более 70 армянских офицеров стали обвиняемыми по делам о 44-дневной войне

05 января 2023, 11:08

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По делам об осенней войне в Нагорном Карабахе в 2020 году допрошены около 17 тысяч человек, более 70 армянских офицеров проходят обвиняемыми, сообщили в Следственном комитете Армении.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года два высокопоставленных офицера были обвинены в халатности при несении службы по делу о гибели 73 солдат под Гадрутом во время осенней карабахской войны. По версии следствия, 11 октября 2020 года 73 военнослужащих, которыми командовали обвиняемые, оказались близ села Айгестан Гадрутского района, "где в результате артобстрела и диверсионных действий противника погиб весь личный состав".

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над всеми территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян рассказал о ходе расследования уголовных дел, инициированных в связи с войной в Нагорном Карабахе, которая велась осенью 2020 года. "Уголовные дела по войне мы условно разделили на две части - дела против офицеров и дела против рядового состава. В качестве обвиняемых проходят около 70 армянских офицеров. Около 17 тысяч человек были допрошены", - сказал он.

По словам Кярамяна, дела выделены в отдельные производства по направлениям и многочисленным эпизодам. Так, отдельные группы следователей занимаются делами относительно 10-й дивизии, 18-й дивизии, 1-го армейского корпуса, эпизодом с падением Шуши (азербайджанское название – Шуша), операцией 7-8 октября, также есть дела относительно довоенной ситуации и организации мобилизации до войны и во время нее, пишет сегодня агентство "Новости-Армении".

Кярамян сообщил также, что идентифицированы личности более 300 наемников, воевавших на стороне Азербайджана в период 44-дневной войны, в отношении большинства из них инициированы уголовные производства.

Также, по его словам, "обоснованы и задокументированы совершенные военно-политическим руководством Азербайджана преступления" во время войны. "Все эти аргументы используются на международных площадках, в том числе, в сотрудничестве с представительством Армении по международным правовым вопросам", - подчеркнул глава СК.

Он не уточнил, в чем именно обвиняются армянские офицеры и о каких статьях идет речь.

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