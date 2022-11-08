Баку отметил День победы маршами военных

08 ноября 2022, 12:28

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Шествия военных состоялись сегодня в Баку по случаю Дня победы во второй карабахской войне. Бакинцы приветствовали военных вдоль маршрутов следования, несмотря на дождь.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября, когда вступила в силу договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, объявлено в Азербайджане Днем победы в Отечественной войне, а 27 сентября, когда началось осеннее обострение конфликта, - Днем памяти погибших.

Позднее власти объявили Днем победы 8 ноября – День освобождения города Шуша (армянское название - Шуши). Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял это решение в знак солидарности с Турцией, которая 10 ноября чтит память своего основателя, сообщило 3 декабря 2020 года со ссылкой на администрацию главы страны РИА "Новости". День Государственного флага в Азербайджане отмечается 9 ноября. Праздник был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева в 2009 году. Дата связана с 9 ноября 1918 года, когда правительство Азербайджанской демократической республики (АДР) впервые приняло триколор флагом страны.

По случаю Дня победы в Баку состоялись шествия военных в сопровождении оркестров. Марши, в которых участвовали военные из различных видов войск, ветераны второй Карабахской войны, прошли по трем маршрутам: Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг; Аллея шехидов - комплекс "Огненные башни" - станция метро "Ичеришехер" - улица Истигилалият - круг "Азнефть" - статуя Бахрама Гюра; парк Гусейна Джавида - проспект Гусейна Джавида - проспект Парламента - Аллея шехидов. Жители Баку вышли на улицы, несмотря на дождь, и приветствовали военных. Рядом с колоннами шли дети погибших в войне бойцов, одетые в военную форму, передал корреспондент "Кавказского узла".

Близкие погибших военных, однополчане, а также жители Баку посетили Аллею шехидов - 2 и другие кладбища, где похоронены погибшие в карабахском конфликте.

Сегодня также состоится шествие военных в городе Шуша, который перешел под контроль Азербайджана в ходе 44-дневной войне 2020 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее, 4 ноября в Баку в преддверии Дня победы состоялся пробег автомобилей ветеранов, ставшими инвалидами во второй Карабахской войне.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, после завершения 44-дневной войны участникам боевых действий, ставшим инвалидам, были предоставлены государством 300 автомобилей местного производства марки "Хазар". Всего в связи с карабахским конфликтом за прошедшие 30 лет лицам, ставшим инвалидами в связи с военными действиями, были предоставлены 7500 автомобилей. Кроме того, после завершения второй карабахской войны семьям погибших бойцов и инвалидам были предоставлены 4 тысячи квартир и домов. До конца этого года жильем будут обеспечены еще 500 семей из указанной категории, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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