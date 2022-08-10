Частичная мобилизация отменена в Нагорном Карабахе

10 августа 2022, 12:00

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Президент Нагорного Карабаха подписал указ о демобилизации граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, объявленной 3 августа.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана 3 августа сообщило о гибели солдата при обстреле с территории, где временно расположен миротворческий контингент России. Оборонное ведомство Нагорного Карабаха в свою очередь заявило о гибели своего военного и ранении еще 15 в результате обстрелов азербайджанской армией. В связи с обострением ситуации на линии соприкосновения президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал Указ о частичной мобилизации.

В Нагорном Карабахе объявлена демобилизация граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Соответствующий указ подписал Араик Арутюнян, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу президента Нагорного Карабаха NEWS.am.

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении. Они договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию. Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

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Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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