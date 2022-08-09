10 раненых карабахских военных отправлены на лечение в Ереван

09 августа 2022, 16:22

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Двое из 19 военнослужащих, получивших ранения в ходе обстрелов 3 августа, выписаны из больниц. Десять человек переведены на лечение в Ереван, в том числе трое раненых, состояние которых оценивается как тяжелое, сообщили сегодня в Минздраве Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа в результате обострения ситуации в зоне карабахского конфликта погибли два карабахских военных, еще 19 получили ранения, сообщило военное ведомство. Четверо раненых в результате обстрелов со стороны Азербайджана военнослужащих находятся в тяжёлом состоянии, один - в крайне тяжёлом состоянии, сказал глава Минздрава Нагорного Карабаха.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. После того, как азербайджанский военный получил на границе смертельное ранение, Азербайджан развернул в Нагорном Карабахе операцию "Возмездие", в ходе которой погибли двое военнослужащих и получили ранения 19 человек. При этом военнослужащие Азербайджана заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта еще одной стратегической высоты. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество.

Трое раненых остаются в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь Минздрава Нагорного Карабаха Ангелина Исаханян корреспонденту "Кавказского узла".

"Из 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), получивших ранения в ходе эскалации конфликта на линии соприкосновения, двое выписаны из медучреждения. Состояние трех военнослужащих оценивается как тяжелое, но у них наблюдается положительная динамика. У остальных военнослужащих состояние оценивается как среднее и легкое ранение, они выздоравливают", - сказала она.

Десять военнослужащих отправлены на лечение в Ереван после того, как в Степанакерте им были проведены операции, добавила Исаханян. "Для дальнейшего выздоровления им необходимы медицинские специалисты узкого профиля. Потому 10 раненых, в том числе и трое тяжелораненых, переведены в Армению", - подчеркнула пресс-секретарь.

Все раненые военнослужащие получат компенсацию и выплаты в виде соцпомощи и ежемесячной пенсии, предусмотренные законом для всех военных, получивших ранения в ходе военной службы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минобороны непризнанной республики.

"Кавказский узел" также писал, что 8 августа контрактники Гурген Даниелян и Артур Арушанян получили ранения в результате несоблюдения правил обращения с оружием, их состояние оценивается как тяжелое, сообщила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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