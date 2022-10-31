Дело о гибели 73 солдат под Гадрутом дошло до суда

31 октября 2022, 21:25

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Два высокопоставленных офицера обвинены в халатности при несении службы по делу о гибели 73 солдат под Гадрутом во время осенней карабахской войны, сообщил сегодня Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", следствие заподозрило в бездействии бывшего командира дивизии Армии обороны Нагорного Карабаха. По версии правоохранителей, он бросил под Гадрутом военнослужащих на произвол судьбы, солдаты попали под артиллерийский обстрел.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над всеми территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Дело о гибели 73 военнослужащих 7-го Мартунского батальона под Гадрутом в ходе 44-дневной войны поступило в суд, сообщило сегодня "Арменпресс" со ссылкой на Следком Армении.

По версии следствия, два высокопоставленных офицера проявили халатность при исполнении служебных обязанностей. 11 октября 2020 года 73 военнослужащих, которым командовали обвиняемые, оказались близ села Айгестан Гадрутского района, "где в результате артобстрела и диверсионных действий противника погиб весь личный состав", указано в сообщении.

Офицерам было предъявлено обвинение в халатном отношении должностного лица к службе во время войны, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. Обвинительное заключение направлено в суд вместе с материалами уголовного дела, указано в сообщении.

С материалами о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" можно ознакомиться на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

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