Задержки пенсий усилили для Калиматова риск отставки

05 января 2023, 04:43

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов находится в зоне риска отставки в первой половине 2023 года, говорится в отчете Агентства политических и экономических коммуникаций. Среди факторов, повлиявших на рейтинг Калиматова, упомянуты проблемы с выплатой пенсий.

Как писал "Кавказский узел", 4 января глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел встречу с управляющим отделением Пенсионного фонда по республике Зубейром Евлоевым по поводу задержки выплат пенсий. Евлоев сообщил, что задержка связана с некорректно введенными данными в электронные дела заявителей.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) 4 января опубликовало аналитический доклад "Ротации губернаторов-2023: сценарии и кадровые тренды". В докладе отмечается, в частности, что глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в первой половине 2023 году находится в зоне риска отставки, которая, впрочем, оценивается, как ниже средней. Однако при этом эксперты уточняют, что в республике имеется ряд проблем, которые негативно влияют на рейтинг главы.

Прежде всего, по данным экспертов АПЭК, проблемы фиксируются в социальной сфере региона. "Так, Махмуд-Али Калиматов в октябре 2022 года признал случаи "массовых обращений жителей республики по поводу задержки выплаты пенсий", что, по его сведениям, было связано с нарушениями законодательства, выявленными в ходе плановых проверок в отделениях Пенсионного фонда РФ в Ингушетии", - говорится в докладе.

Также отмечается, что в республике в 2022 году была сложной и криминогенная обстановка, причем в качестве нашумевшего упоминается убийство в сентябре 2022 года в Назрани руководителя строительной фирмы Мусы Аушева.

Бизнесмен Муса Аушев, брат оппозиционера и правозащитника Макшарипа Аушева, убийство которого в 2009 году так и осталось нераскрытым, скончался после нападения неизвестных 20 сентября 2022 года. Источники связали убийство с земельным конфликтом.

Исследователи отмечают, что в 2023 году "вполне возможно появление скандальных информационных поводов, связанных с ситуацией в регионе", однако "отставка главы республик в первом полугодии 2023 года пока представляется не самым очевидным сценарием". Однако в случае, если будут "всплески протестной активности или резонансные антикоррупционные процессы", вероятность отставки может возрасти.

В своем телеграм-канале Махмуд-Али Калиматов, комментируя встречу с главой республиканского Пенсионного фонда, отметил 4 января, что "лично готов помочь каждому, у кого нарушены законные права".

21 октября 2022 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что пенсионеры массово жаловались на задержку выплат пенсий, и выяснилось, что пенсии были задержаны из-за нарушений пенсионного законодательства, выявленных в ходе плановых проверок в республиканском отделении Пенсионного фонда. Калиматов пообещал, что "в ближайшие время средства поступят в республику". К концу того же месяца власти отчитались о выплатах задержанных пенсий. Пенсионеры подтвердили, что получили выплаты, но призвали разъяснить, из-за чьих нарушений они оставались без денег.

Многие пенсионеры в Ингушетии не имеют "финансовой подушки", и для них двухнедельная задержка выплат стала большой проблемой. Семьям, для которых пенсии являются единственным доходом, пришлось занимать деньги или рассчитывать на помощь соседей, рассказали "Кавказскому узлу" жители республики.

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