Брат оппозиционера Аушева убит в Ингушетии

20 сентября 2022, 15:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бизнесмен Муса Аушев, брат оппозиционера и правозащитника Макшарипа Аушева, убийство которого 2009 году так и осталось нераскрытым, скончался после нападения неизвестных. Источники связали убийство с земельным конфликтом.

Правоохранительные органы Ингушетии ведут поиски преступника, смертельно ранившего местного жителя, сообщило управление МВД по республике. "Полиция проводит комплекс необходимых мероприятий" в связи с "ранениями из огнестрельного оружия", которые привели к смерти жертвы, сообщила газета "Ингушетия" со ссылкой на представителя министерства внутренних дел региона.

Инцидент произошел в центре Назрани, неизвестные открыли стрельбу по главе стройфирмы Мусе Аушеве, когда тот заходил в магазин. Мужчина в результате тяжелого ранения скончался, сообщил сегодня "Интерфакс".

Аушев был руководителем стройфирмы, занимавшейся возведением социальных объектов, школ, детсадов и строительством дорог. Он приходится родным братом оппозиционеру и крупному бизнесмену Макшарипу Аушеву. По предварительным данным, мотивом преступления мог стать конфликт погибшего с односельчанами из-за земли, проинформировало агентство.

На сайте управлений МВД России и Следкома по Ингушетии на 15.00 мск не содержится информации о гибели Мусы Аушева

"Кавказский узел" писал, что Макшарип Аушев погиб 25 октября 2009 года, когда на федеральной трассе "Кавказ" в нескольких километрах от Нальчика его автомобиль обстреляли неизвестные из проезжавшей мимо автомашины. Оппозиционер скончался на месте. В феврале 2011 года стало известно, что расследование дела приостановлено. После обращения близких Аушева к президенту России, генеральному прокурору РФ главное управление Следственного комитета России в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 2 сентября 2011 года возобновило расследование уголовного дела по факту убийства ингушского правозащитника. В январе 2014 года стало известно, что расследование в очередной раз приостановлено. В октябре 2014 года родственники Аушева обратились к президенту страны, руководителю СКР России и главе Ингушетии с просьбой возобновить расследование и передать уголовное дело в Ингушетию.

Магомед-Хаджи Аушев ранее заявил, что ему известно, кто убил его сына. При этом Магомед-Хаджи прямо называл фамилии людей, в том числе и занимающих высокие посты в правоохранительных органах, которые, по его сведениям, причастны к убийству его сына. Сразу после этого заявления власти Ингушетии начали проводить проверку, заверил тогда пресс-секретарь главы Ингушетии, однако о результатах проверки ничего неизвестно.

Макшарип Аушев входил в состав экспертного совета по Северному Кавказу при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. В феврале 2008 года Макшарип Аушев был доставлен в следственный изолятор Нальчика по подозрению в организации массовых беспорядков в ходе акции протеста. Незадолго до убийства, 15 сентября 2009 года в Ингушетии была совершена попытка похищения Макшарипа Аушева. Аушев не раз высказывал опасения за свою жизнь и за жизнь своих близких, и говорил, что часто получал в свой адрес угрозы.

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