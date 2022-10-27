Задержка пенсий стала критической проблемой для малообеспеченных жителей Ингушетии

27 октября 2022, 02:22

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Многие жителей Ингушетии не имеют «финансовой подушки» и неожиданная задержка пенсий на две недели стала для них большой проблемой. Семьям, для которых пенсии являются единственным доходом, пришлось занимать деньги или рассчитывать на помощь соседей, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

"Кавказский узел" писал, что пользователи соцсети сочли недостаточными объяснения главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова о причинах задержки пенсий. Для многих жителей республики пенсии являются единственным доходом, чиновники должны быть внимательнее к их потребностям, указали комментаторы в Instagram*.

Республики юга России находятся в хвосте рейтинга по размеру пенсий. Так, по данным на 1 октября 2021 года средняя пенсия в Ингушетии составляла 13 296 рублей.

Пенсионеры в Ингушетии привыкли получать деньги с 1 по 10 число каждого месяца, поскольку такой график выплат соблюдался в республике на протяжении достаточно долгого времени, но в октябре задержка пенсий составила две недели, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» жительница селения Плиево Марем.

По словам женщины, ее свекровь – пенсионерка с большим стажем, и за все годы, что она находится на пенсии, впервые столкнулась с такой значительной задержкой. «Работы в Ингушетии нет, рассчитывать на заработок мужа сложно – сейчас даже временный приработок мужчинам найти трудно. Поэтому как получаем пенсию, так сразу откладываем деньги на электричество - 800 рублей, на газ – полторы, две тысячи. Погасить кредит – брали в банке на ремонт дома. Остается ничтожно мало денег: пошла в магазин, купила сыр, масло сливочное, молоко, что-то сладкое для детей, хлеб и все», - посчитала расход на самые необходимые продукты Марем.

В Ингушетии остаются нерешенными с 1990-х годов проблемы с жильем для вынужденных переселенцев, безработицей и восстановлением предприятий, указали в июне местные жители в связи с празднованием 30-летия республики.

Свою ситуацию Марем не считает сложной, отмечая, что в селе есть малообеспеченные семьи, «которые живут от пенсии к пенсии». Она привела в пример многодетную семью односельчан: отец шести детей, трое из которых младшие школьники, не может работать в связи с инвалидностью, а его супруга занимается огородом и домашним хозяйством.

«Живут на детские пособия, на пенсию по инвалидности и пенсию по старости свекрови. В семье учитывается каждый рубль: одеть, обуть, накормить детей, купить лекарства, которые дорожают с каждым днем, шампуни и стиральный порошок, мыло, зубную пасту – все рассчитывается на месяц вперед с расчетом на девять человек, и задержка выплаты пенсий на две недели выбивает из колеи», – объясняет Марем.

Осман Кодзоев из селения Кантышево получает пенсию в 10 тысяч рублей. «Всю жизнь работал: сначала в совхозе разнорабочим, отслужил как положено в армии, после армии работал водителем. Заработал вот пенсию, но как на эти 10 тысяч прожить? Но и эти копейки в срок не принесли. Я болею, уже несколько дней температура, кашель, головная боль мучает. Супруга пошла в аптеку, купила [препарат для лечения простудных заболеваний], только одну упаковку – 4 порошка за 400 рублей. Это мне на два дня лечения! У нее в кошельке от прошлой пенсии 500 рублей осталось, на оставшуюся сотню купила хлеб и молоко. Все дорожает: и продукты, и лекарства. Пенсию вовремя не принесли – мы сразу это почувствовали, потому что стараемся этот мизер растянуть на месяц. И ничего лишнего нельзя купить, потому что нужно в первую очередь заплатить за электричество и за газ», – рассказал Осман корреспонденту «Кавказского узла».

Мужчина ждет пенсии, планируя отдать долг своему соседу. «Женился мой племянник неделю назад, по нашему обычаю я должен на его свадьбу отнести деньги, каждый несет, сколько может. Я понес две тысячи, иначе нельзя. Денег в доме уже не было, пришлось занимать. Много денег уходит на похороны, на свадьбы – хоть тысячу, но нужно нести, такой у нас обычай», – говорит он.

Житель селения Насыр-Корт Ахмед-Башир Аушев, старейшина тейпа Аушевых, возмущен, что жителей республики не предупредили о задержке пенсий, поскольку многие люди к ней не были готовы. «Пенсию никогда не задерживали, всегда во время приносили или перечисляли на карточку, а тут две недели нет, и народу не сообщают», – сказал он «Кавказского узла».

По словам Аушева, из-за роста расходов у его односельчан нет возможности накапливать «финансовую подушку», которая позволит прожить какое-то время без пенсии. «Все дорожает, а расходов меньше не становится: список лекарств становится все длиннее, а цены на них растут в геометрической прогрессии, скоро уже и пенсии не будет хватать. Да и продукты дорожают с каждым днем», – констатировал он. Старейшина отметил, что во время похорон молодые люди из числа родственников умершего часто просят пожилых родственников и односельчан не давать деньги, зная, что пенсионеры стеснены в финансах. Отказ брать деньги они поясняют тем, что человек, пришедший на тезет (поминки) уже оказал уважение покойному и его семье.

Задержка пенсий расстраивает даже тех пожилых людей, которые живут с родными и ни в чем не нуждаются, вызывая у них чувство несправедливости, отметил Рашид из селения Верхние Ачалуки. По словам мужчины, его мама всегда ждет пенсию, хотя полностью обеспечена родными.

«Эти деньги, которые приносит ей почтальон, заработаны ее трудом, порой непосильным, она старалась на эти пенсионные деньги делать подарки внукам и детям. Поэтому когда в положенный день к ней не пришел почтальон, а потом еще две недели его не было, у моей мамы было плохое настроение», – рассказывает Рашид корреспонденту «Кавказского узла».

Он привел в пример семью соседей, где отец шестерых малолетних детей после аварии стал инвалидом. По словам Рашида, его мама сильно переживала за соседей, которым регулярно помогала со своей пенсии. «Живет эта семья на детские пособия и на пенсию по инвалидности отца. Его жена подрабатывает тем, что помогает на свадьбах готовить, но ведь свадьбы в селе не каждый день. Вот что волновало маму: она успокоилась, когда мы, не зная, как долго еще не принесут пенсию, купили продукты первой необходимости, и старшие дети отнесли эти пакеты соседям», - рассказал Рашид.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения респондентов.

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