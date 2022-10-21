Оправдания Калиматова в связи с задержкой пенсий возмутили пользователей соцсети

21 октября 2022, 23:18

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Пользователи соцсети сочли недостаточными объяснения главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова о причинах задержки пенсий. Для многих жителей республики пенсии являются единственным доходом, чиновники должны быть внимательнее к их потребностям, указали комментаторы в Instagram*.

"Кавказский узел" писал, что республики юга России оказались в хвосте рейтинга по размеру пенсий. Так, по данным на 1 октября 2021 года средняя пенсия в Ингушетии составляла 13 296 рублей.

Поручение премьер-министру Ингушетии Владимиру Сластенину разобраться в связи с массовыми обращениями жителей республики по поводу задержки выплаты пенсий , дал сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "Сегодня он доложил мне, что пенсии были задержаны из-за нарушений пенсионного законодательства, выявленных в ходе плановых проверок в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Ингушетия. По этому поводу Пенсионным фондом проводятся мероприятия по дополнительной проверке доставочных документов на октябрь текущего года", - написал он сегодня в своем Telegram-канале. Калиматов пообещал, что "в ближайшие время средства поступят в республику".

Сообщение об этом перепостил Instagram*-паблик "Новости Ингушетии", на который подписаны 212 тысяч человек. Публикация к 23.00 мск набрала 92 комментария.

Часть комментаторов возмутились задержкой пенсий. "Уволить всех! Что это за беспредел вседозволенности, что вы пенсионеров не посчитали людьми элементарно. Можно же было дать информацию, что у вас там свои неполадки", - написал majit_1980. "Если бы это была зарплата этих самых чиновников, они бы быстро разобрались", - предположил ibnozd. "Если это было бы правдой, почему людей не известили. Вам простой люд - нечто ненужное и неважное. Почему нельзя было это проводить поэтапно?" - спросил amberrr3969. "Как можно так обращаться с людьми. Нужно было найти эти копейки из своего дохода и выплатить. Аллах все видит, все наказуемо", - отметил пользователь hava_ya54. "Уходите в отставку", - предложила macola2859.

Ряд пользователей посетовали на тяжелое положение. "Многие жители республики погашают кредиты этой пенсией. Поэтому люди волнуются. У меня тоже например кредит Я инвалид 2 группы не просто, а действительно. И я очень волнуюсь и переживаю. Я работать не могу - проблема с ногами, больные ноги, и другого дохода нету. Чтобы помочь детей тоже нету и что делать таким как я?" - поинтересовалась _lida__006. "Интересно,кому нибудь легче стало,от этого обращения? Я живу на пенсию по потере кормильца, не могу сыну купить лекарства. Хорошо хоть продукты нам в магазине в долг дают", - прокомментировала li_za5266.

Пользователь bagaudin.1972 предложил обратиться в надзорный орган. "Нужно всем на электронный адрес Генпрокуратуры отправлять заявление, пусть расследуют - это выглядит как саботаж , тем более когда страна находится в состоянии (военной операции)", - написал он.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.