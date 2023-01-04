Пенсионный фонд объяснил задержку выплат в Ингушетии некорректными данными в системе

04 января 2023, 14:00

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Приостановка выплат пенсий в Ингушетии связана с некорректно введенными данными в электронные дела заявителей, сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда по республике Зубейр Евлоев.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября 2022 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что пенсионеры массово жаловались на задержку выплат пенсий, и выяснилось, что пенсии были задержаны из-за нарушений пенсионного законодательства, выявленных в ходе плановых проверок в республиканском отделении Пенсионного фонда. Калиматов пообещал, что "в ближайшие время средства поступят в республику". К концу того ж месяца власти отчитались о выплатах задержанных пенсий. Пенсионеры подтвердили, что получили выплаты, но призвали разъяснить, из-за чьих нарушений они оставались без денег.

Многие пенсионеры в Ингушетии не имеют «финансовой подушки», и для них двухнедельная задержка выплат стала большой проблемой. Семьям, для которых пенсии являются единственным доходом, пришлось занимать деньги или рассчитывать на помощь соседей, рассказали "Кавказскому узлу" жители республики.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обсудил с управляющим ОПФР по региону вопросы выплат. В его пресс-службе напомнили, что с 1 декабря 2022 года в экспертный центр на федеральном уровне переданы функции по назначению и выплате пенсий, пособий, соцвыплат и мер поддержки, корректировке лицевого счета и распоряжению материнским капиталом. Калиматов отметил, что "для людей ничего изменилось, система выплат прежняя".

Управляющий отделением Пенсионного фонда по республике Зубейр Евлоев пояснил, что, в основном, приостановление выплат связано с изначально некорректно введенными данными в электронные дела заявителей, есть ряд случаев, когда не подтверждается стаж и место работы. "В остальных случаях проблем с выплатами нет. Работаем по каждому запросу и будем решать постепенно. Всем, кому полагается государственная поддержка, она будет оказана в ближайшее время", - сказал Евлоев, слова которого приводит сегодня интернет-газета "Ингушетия".

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