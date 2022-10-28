Власти отчитались о выплатах задержанных пенсий жителям Ингушетии

28 октября 2022, 07:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Задолженность перед пенсионерами в Ингушетии погашена после двухнедельной задержки, сообщили в правительстве республики. Пенсионеры подтвердили, что получили выплаты, но призвали разъяснить, из-за чьих нарушений они оставались без денег.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что пенсионеры массово жаловались на задержку выплат пенсий, и выяснилось, что пенсии были задержаны из-за нарушений пенсионного законодательства, выявленных в ходе плановых проверок в республиканском отделении Пенсионного фонда. Калиматов пообещал, что "в ближайшие время средства поступят в республику".

Многие пенсионеры в Ингушетии не имеют «финансовой подушки», и для них двухнедельная задержка выплат стала большой проблемой. Семьям, для которых пенсии являются единственным доходом, пришлось занимать деньги или рассчитывать на помощь соседей, рассказали "Кавказскому узлу" жители республики.

В республике действительно была двухнедельная задержка выплаты пенсий, но задолженность перед пенсионерами уже погашена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы правительства Ингушетии. "После проведения в Пенсионном фонде Российской Федерации по Республике Ингушетия определенных мероприятий выявленные нарушения исправлены, и 25-26 октября все задолженности перед пенсионерами были закрыты", - сказал он, не уточнив, в чем заключалась суть нарушений и кто их допустил.

Каждому пенсионеру персонально установлена конкретная дата, когда пенсия должна быть выплачена ему, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Пенсионного фонда Марем. "Пенсию получают с 5 по 26 число включительно каждого месяца, а способов выплаты несколько: через почту (это когда пенсию приносят домой почтальоны), через банки (получают пенсию на карточки), или же люди открывают счет в банке и пенсионные деньги поступают туда. И еще есть в крупных городах полукоммерческие организации по доставке пенсий. Но в нашей республике основная часть пенсионеров предпочитает, чтобы им домой приносил пенсию почтальон", - сказала Марем.

Для обеспечения выплаты пенсий в установленные сроки финансирование осуществляется заблаговременно, уточнила она. "Для выплаты пенсии через банки средства перечисляются, как правило, за два дня. После поступления средств в банк они зачисляются на счет пенсионера и становятся доступными к получению", - сказала сотрудница фонда, добавив, что этот порядок не меняет установленную пенсионеру дату выплаты пенсии – срок, не позднее которого пенсия должна быть выплачена обязательно.

Жительница Карабулака Фатима подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что ее родственникам пенсию выплатили после задержки. В ее семье трое пенсионеров – родители и старший брат. "Я была в отъезде, когда мне позвонила мама и попросила прислать немного денег. Я удивилась, потому что у моих домашних никогда не было финансовых проблем – пенсию всегда получали вовремя. Оказывается, задержали выплату на две недели. Такого не было, чтобы […] была задержка. Сейчас все наладилось", - сообщила Фатима.

Таких длительных задержек выплаты пенсий "не было никогда", сказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Назрани Алихан Ахильгов. "Всегда я получал пенсию шестого числа каждого месяца, и только если шестого был выходной день или какие-то праздники, то день выплаты пенсии отодвигался на день-другой. А перед Новым годом пенсию мы получали заранее, в конце декабря", - сказал он.

Об этом же сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель селения Долаково Исмаил Манкиев. Он также высказал мнение, что люди должны знать, какие именно нарушения были допущены в пенсионном законодательстве и кто конкретно в этом виновен.

За ошибки в работе, в результате которых нарушен срок выплаты пенсии, обычно следует административное наказание, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Николай Дьяков. "Если же это были значительные нарушения пенсионного законодательства, в результате которых большое число пенсионеров не получили вовремя свою пенсию, то за такие нарушения отвечают руководители. Степень их вины и ответственности в каждом отдельном случае определяют руководители региона", - сообщил адвокат.

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