04 января 2023, 22:49

Варданян опроверг российское заявление о переговорах по поводу Лачинского коридора

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Командование российских миротворцев ведет переговоры с азербайджанской и армянской сторонами о возобновлении движения по дороге Степанакерт – Горис, заявило Минобороны России. Никаких переговоров об открытии дороги не ведется, возразил госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. 

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха в Армению привела к дефициту продуктов в регионе и повлияла на работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Лачинский коридор остается заблокированным уже 24-е сутки. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество ввести санкции против Азербайджана.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на тридцати наблюдательных постах, проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах, сообщила сегодня вечером пресс-служба Минобороны РФ.

"Командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт – Горис", – говорится также в публикации на сайте ведомства.

Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, в свою очередь, опроверг информацию о переговорах по поводу разблокировки дороги. "На данный момент никаких переговоров об открытии дороги нет", – заявил Варданян в опубликованном сегодня вечером видеоинтервью изданию News.am.

На 24-й день блокады в Степанакерте закрылись многие маленькие магазины, написал сегодня в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле" блогер Давид Симонян. "Распродано все, а поступлений нет, вот и закрыли. Ощущается нехватка абсолютно всех товаров, кроме вино-водочных", – добавил он.

"Нет бензина, нет сигарет, нет лекарств для больных, почти ничего нет, но люди живут", – отметил Симонян в другой публикации.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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Примечание:

"Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте", "Степанакерт согласился на международную экспертизу горнорудного предприятия", "Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 января 2023, 21:50

04 января 2023, 20:58

  • Карабахский омбудсмен потребовал санкций против Азербайджана

    Международному сообществу следует ввести санкции против Азербайджана в связи с блокадой Лачинского коридора, заявил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха. Более ста граждан России не могут вернуться из Нагорного Карабаха из-за перекрытой дороги, сообщили правозащитники.

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