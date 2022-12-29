29 декабря 2022, 14:41
Врач клиники в Ахалцихе обвинен в гибели медсестры после вакцинации
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Прокуратура Грузии предъявила обвинение врачу Ахалцихской клиники по делу о смерти медсестры Меги Бакрадзе после вакцинации от коронавируса.
Как писал "Кавказский узел", в Тбилиси 19 марта 2021 года скончалась впавшая в кому 27-летняя медсестра из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети). Она умерла из-за анафилактического шока, который развился после сделанной днем ранее прививки вакциной AstraZeneca, предположили врачи. МВД Грузии начало расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, трем сотрудникам клиники, где ей была сделана прививка, были предъявлены обвинения в даче ложных показаний. 8 апреля суд отпустил их под залог. Сторона защиты подала ходатайство о приобщении к делу записей камер наблюдения, установленных в клинике.
Врачу Ахалцихской клиники предъявлено обвинение по статье ч.2 статьи 130 УК Грузии (оставление больного в опасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть). По версии следствия, врач видел анафилаксическую реакцию у Меги Бакрадзе после вакцинации от коронавируса, но не оказал ей нужной помощи и, более того, покинул территорию больницы. Врачу грозит от трех до пяти лет лишения свободы, пишет сегодня информагентство "Новости-Грузия".
Напомним, 13 марта 2021 года в Грузию прибыла партия из 43 200 доз вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca. Медработники в Тбилиси выступили против ее использования. Некоторые страны приостановили вакцинацию препаратом из-за возможных побочных эффектов, заявили они.
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Автор: "Кавказский узел"