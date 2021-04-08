Сотрудники клиники в Ахалцихе отпущены под залог

08 апреля 2021, 20:15

Суд в Тбилиси освободил под залог троих сотрудников Ахалцихской клиники, обвиненных в даче ложных показаний по делу о смерти медсестры после вакцинации. Сторона защиты подала ходатайство о приобщении к делу записей камер наблюдения, установленных в клинике.

Как писал "Кавказский узел", в Тбилиси 19 марта скончалась впавшая в кому 27-летняя медсестра из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети). Она умерла из-за анафилактического шока, который развился после сделанной 18 марта прививки вакциной AstraZeneca, предположили врачи. МВД Грузии начало расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, трем сотрудникам клиники, где ей была сделана прививка, предъявлены обвинения в даче ложных показаний.

13 марта в Грузию прибыла партия из 43 200 доз вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca. 14 марта медработники в Тбилиси выступили против ее использования. Некоторые страны приостановили вакцинацию препаратом из-за возможных побочных эффектов, заявили они.

Тбилисский городской суд сегодня отпустил под залог в размере трех тысяч лари (875 долларов по курсу Центробанка Грузии на 08.04.2021) каждого из троих обвиняемых в даче ложных показаний сотрудников больницы в Ахалцихе. Прокуратура просила об установлении залога в размере пяти тысяч лари (1 459 долларов).

Сторона защиты обратилась с ходатайством к следствию о приобщении к делу записи камер наблюдения, установленных в клинике, для восстановления картины произошедшего. Кроме того, по делу дали ложные показания несколько свидетелей, а тома дела не отвечают на вопросы адвокатов и семьи и приравниваются к "макулатуре", сообщила адвокат семьи погибшей Меги Бакрадзе Нино Амаглобели.

Необходимо установить события, которые происходили в день вакцинации, сообщил адвокат семьи погибшей Вахтанг Барамашвили. "В деле нет ни записей камер наблюдения, ни флакона, в котором содержалась вакцина, сделанная Бакрадзе. Когда это приобщат к делу, то уже можно будет провести следственный эксперимент и установить, что происходило на протяжении всего этого дня", - перевел слова адвоката в эфире телекомпании "Мтавари архи" корреспондент "Кавказского узла".

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