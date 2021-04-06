Человек в медицинских перчатках. Фото pixabay.com

06 апреля 2021, 03:23

18 семей помещены в строгую изоляцию из-за COVID-19 в грузинском селе

Власти Грузии установили блокпосты в селе Орсантия Зугдидского района, где зафиксирована вспышка коронавируса. В строгой изоляции находятся 18 семей. По мнению аналитиков, вакцинация в стране ведется слишком медленными темпами.

Как сообщал "Кавказский узел", вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта в 29 медучреждениях, на первом этапе она была доступна только для медработников. 22 марта власти анонсировали открытие записи на вакцинацию от коронавируса для людей старше 65 лет с 25 марта. 5 апреля началась вакцинация лиц старше 55 лет.

5 апреля в Грузии выявлены 228 новых случаев инфицирования коронавирусом, умерли 11 человек из числа зараженных, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте StopCov.ge.

Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Орсантия Зугдидского района, пишет "Спутник-Грузия".

За последние дни протестированы около 400 сельчан, у 21 из них подтвержден диагноз COVID-19. В связи с этим в селе, насчитывающее около 200 дворов, установлены полицейские блокпосты. 18 семей находятся в строгой изоляции.

Первоначально, по данным эпидемиологов, в селе были зарегистрированы четыре случая инфицирования - все зараженные работали в Поти на предприятии "Аджара текстиль", где на прошлой неделе было зафиксировано сразу 50 случаев заражения.

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, эпидситуация в некоторых регионах страны резко ухудшилась, что, по его мнению, может быть связано со свадьбами и поминками. "В нескольких местах у нас есть кластерное распространение - в Шида Картли, Самегрело и Гурии. Все это началось опять-таки с больших собраний, связанных с поминками и свадьбами, поэтому призыв остается прежним - воздержаться от подобных собраний", - приводит его слова издание.

Глава Национальной технической группы советников по иммунизации Иване Чхаидзе считает, что темпы вакцинации в стране недостаточны. По его мнению, если граждане будут вакцинировать так же медленно, то эпидемия в стране может закончиться года через три, передает "Рустави 2".

"Ежедневно в Грузии должны вакцинироваться от пяти до шести тысяч человек, а вакцинируются тысяча. Если так будет продолжаться, мы не остановим пандемию. Единственный способ остановить пандемию - это вакцинация. При таких темпах нам понадобится три года, чтобы достичь целевых 60% вакцинированного населения, отметил Чхаидзе.

По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, в стране увеличились показатели инфицирования и заболеваемости , что может свидетельствовать о достижении границы третьей волны. По ее словам, самое главное сегодня - не допустить очередного локдауна, сообщает "Рустави 2".

«Самые важное - избежать третьего локдауна. Мы продолжаем призывать граждан использовать маски. Это важно также, как социальное дистанцирование. К сожалению, рост показателей инфицирования и заболеваемости свидетельствует о том, что «мы находимся на грани третьей волны», - сказал министр здравоохранения. 

Представитель "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили заявил 5 апреля, что в стране существует вероятность ужесточения ограничений. 

Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено – в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Активисты "Соцвзрыва" потребовали отмены комендантского часа в Грузии", "Аналитики раскритиковали власти Грузии за пассивность в вопросах поставок вакцин", "Активисты потребовали отмены карантина для жителей Абхазии и Южной Осетии после въезда в Грузию".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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