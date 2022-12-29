Генпрокуратура нашла связь братьев Магомедовых с Дальневосточным пароходством

29 декабря 2022, 08:49

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Генеральная прокуратура в судебном порядке потребовала изъять у совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство". Ведомство считает, что порт был приобретен на деньги, полученные незаконным путем. Защита бывшего члена Совфеда Магомеда Магомедова заявила, что требование Генпрокуратуры необоснованное.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 ноября Мещанский суд Москвы признал виновными по делу о хищениях на 11 млрд рублей совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов с марта 2018 года находятся под стражей, им и еще четырем обвиняемым вменялось хищение при исполнении госконтрактов. Суд удовлетворил иски о возмещении ущерба на 3,6 млрд рублей, остальное их имущество будет конфисковано. Приговор вынесен с многочисленными нарушениями, защита будет обжаловать его, заявил адвокат Магомеда Магомедова.

Зиявудин Магомедов – владелец и председатель совета директоров группы компаний "Сумма", говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Его брат Магомед Магомедов смог юридически закрепить статус совладельца "Суммы" в начале 2014 года, когда покинул Совет Федерации. Братья Магомедовы остаются уважаемыми и авторитетными людьми в Дагестане, несмотря на их уголовное преследование, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В Хамовническом райсуде Москвы началось рассмотрение иска Генпрокуратуры к владельцам ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (FESCO). Ведомство требует вернуть акции компании государству, обосновывая это тем, что изначально они были куплены на коррупционные доходы братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, и спрятаны от конфискации, передал минувшей ночью "Коммерсант".

По версии следствия, являясь членом Совета федерации в 2002–2009 годах, Магомед Магомедов, несмотря на запрет, продолжал заниматься бизнесом. Он имел доступ к служебной информации о важнейших объектах промышленности и инфраструктуры, конечных бенефициарах, планах по развитию этих объектов, и использовал эту информацию для личного обогащения. На деньги, которые получил незаконным путем, Магомедов скупал перспективные активы (имущество приносящее доход, – прим. "Кавказского узла"), в том числе те, которые имеют стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

Суд конфисковал у Магомедовых самолет Gulfstream, две квартиры в Москве и четыре в Лондоне, спорткар Porshe 911, джип Toyota Land Cruiser, автомобиль Lada Largus. Кроме того, были конфискованы 100% акций ЗАО "Портовый флот", АО "Национальный расчетный депозитарий", акции группы компаний ОАО "Сумма", транспортной группы FESCO и других компаний, перечисление которых заняло больше часа, сообщило 1 декабря РИА "Новости".

Генпрокуратура считает, что с 2006 года Магомедов-старший и его брат стали владеть Приморским торговым портом, который включен в Реестр субъектов естественных монополий, а в 2011 году – Новороссийским морским торговым портом, который также включен в реестр. Магомед Магомедов принимал участие лично в проводимой высшим органом власти политике, братья Магомедовы использовали это, чтобы повысить доходность бизнеса, полагает следствие.

Чтобы легализовать часть дохода, который Магомед Магомедов получил в период работы в Совфеде, он приобрел в 2012 году контрольный пакет ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (FESCO). Кроме суммы денег, которые, по версии следствия, Магомедов получил незаконно, он также привлек кредиты на общую сумму 800 млн долларов. Чтобы скрыть конечных владельцев ПАО "Дальневосточное морское пароходство" акции были распределены между связанными с Магомедовым компаниями и людьми, сообщил сегодня BFM.Ru.

Генпрокуратура считает, что братья Магомедовы управляли всеми юрлицами посредством тайных договоренностей, что позволяло им скрыть свое присутствие. В 2018 году после начала уголовного преследования Магомедовых они продали дорогостоящие компании, чтобы вывести деньги за границу.

Во время судебного процесса адвокат Магомеда Магомедова Михаил Ошеров заявил, что его подзащитный никогда не имел отношения к покупке акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство". "У моего подзащитного никогда ни фактически, ни юридически акций FESCO не было. Он не имел и не имеет к ним отношения", – подчеркнул защитник.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.