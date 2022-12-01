Защита сочла необоснованным приговор братьям Магомедовым

01 декабря 2022, 19:55

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Приговор братьям Магомедовым в Мещанском суде Москвы зачитывался шесть дней, на его оглашение пришли родственники и друзья подсудимых, которые сочли сомнительными выводы следствия и суда о виновности совладельцев группы "Сумма" и других подсудимых. Приговор неправомерен и вынесен с многочисленными нарушениями, защита будет обжаловать его, заявил адвокат Магомеда Магомедова.

Как писал "Кавказский узел", Мещанский суд Москвы приговорил сегодня совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к 19 годам, а его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова - к 18 годам колонии строгого режима.

Зиявудин Магомедов - владелец и председатель совета директоров группы компаний "Сумма", говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Его брат Магомед Магомедов смог юридически закрепить статус совладельца "Суммы" в начале 2014 года, когда покинул Совет Федерации. Братья Магомедовы остаются уважаемыми и авторитетными людьми в Дагестане, несмотря на их уголовное преследование, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Шесть дней судьи Мещанского районного суда Москвы зачитывали приговор в отношении братьев Магомедовых и компании, обвиненных в мошенничестве в особо крупном размере в составе преступного сообщества.

Помимо братьев Магомедовых на скамье подсудимых - бывший гендиректор АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергей Поляков, бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, гендиректор предприятия "Энергия-М" Юрий Петров и бывший глава компании "Интэкс" Артур Максидов.

В первый день оглашения приговора только в зале судебных заседаний разместилось более 70 человек, в большинстве своем друзья и родственники подсудимых. Корреспондент смог побеседовать с из них в кулуарах суда.

Заур из Дагестана работал в благотворительных организациях, финансировавшихся группой компаний "Сумма". "Сейчас все благотворительные проекты остановлены", - посетовал он.

Заур в первый день оглашения приговора выразил надежду на мягкое решение суда. "Надеяться остаётся на чудо. Может быть, суд поступит хотя бы отчасти справедливо. Например, снимет обвинение в ОПГ", - предположил он в первый день зачтения приговора.

Другой слушатель суда - Зелимхан, по его словам, тренировался вместе с Зиявудином Магомедовым. "Вообще несправедливо с ними обходятся", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По мнению Зелимхана, причиной преследования Магомедовых мог быть политический заказ с целью лишить их имущества и влияния.

Патимат проходила по делу свидетелем по эпизоду с ОЗК. С Магомедовыми не знакома. Она считает, что обвиняемые по этому эпизоду " расплачиваются" из-за того, что ими прикрыли вышестоящее начальство. "Я до сих пишу в органы и инстанции о неправильности привлечения этих людей к ответственности", - сказала она корреспонденты "Кавказского узла".

В ходе чтения приговора, особенно в первый день, публика роптала на нарочито тихое его чтение, почти шёпотом. Причем тише всего зачитывала текст в многостраничного приговора председательствующая судья. "Ваша честь, вас не слышно", - сказала одна из родственниц подсудимых из зала. Однако суд не отреагировал на пожелание.

В другие дни оглашения приговора публики в зале поубавилось. Но в завершающий день оглашения зал был полон вновь. На заключительное заседание в зал также зашли представители СМИ с видео- и фототехникой.

Заседание трижды прерывалось из-за сообщений о минировании и один раз из-за пожарной тревоги. Из здания суда при этом производилась эвакуация персонала и посетителей. Сообщения не подтвердились. Были ли они связаны именно с приговором Магомедовым либо из-за параллельно проходившего слушания по существу дела оппозиционера Яшина, никто уточнить не мог.

Подсудимые вначале внимательно слушали чтение приговора, затем как и остальные участники подустали, вставали, переговаривались, читали материалы дела . Все подсудимые ожидали приговор в наручниках.

На самом заключительном этапе, когда было объявлено о сроках лишения свободы, был также зачитан список конфискуемого имущества, активов, счетов и прочего. Одно это перечисление заняло более двух часов.

Суд конфисковал у Магомедовых самолет Gulfstream, две квартиры в Москве и четыре в Лондоне, спорткар Porshe 911, джип Toyota Land Cruiser, автомобиль Lada Largus. Кроме того, были конфискованы 100% акций ЗАО "Портовый флот", АО "Национальный расчетный депозитарий", акции группы компаний ОАО "Сумма", транспортной группы FESCO и других компаний, перечисление которых заняло больше часа, сообщило сегодня РИА "Новости".

В дни зачтения основного текста приговора публике разрешено было сидеть, на последнем этапе в течении почти трех часов все слушатели стояли.

После прочтения всего приговора судья обратилась к подсудимым, спросив, все ли понятно. "Молчание - лучший ответ", - сказал Зиявудин Магомедов. Магомед Магомедов просто промолчал.

Защитник Магомеда Магомедова адвокат Михаил Ошеров по окончании процесса сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что приговор будет обжалован. "Приговор незаконный и необоснованный, постановлен с грубейшими нарушениями уголовного и уголовно-процессуального кодексов", - заявил он.

Прокуроры по окончании отказались давать комментарии журналистам.

Осужденные признаны виновными в создании, участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, особо крупном мошенничестве и особо крупной растрате. Магомед Магомедов также признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Четыре обвиняемых, проходившие по этому делу помимо братьев Магомедовых, также приговорены к длительным срокам заключения, сообщил сегодня "Интерфакс".

Суд арестовал имущество Магомедовых на общую сумму около 2 миллиардов долларов, включая активы одной из крупнейшей в стране транспортно-логистической группы "Феско", а также изъял у них 750 миллионов долларов, вырученных от продажи Новороссийского морского торгового порта. Значимые активы группы "Сумма" продолжают функционировать, но уже не в интересах Зиявудина и Магомеда Магомедовых, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

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