Память погибших в годы депортации почтили в Калмыкии

28 декабря 2022, 16:19

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В День памяти жертв депортации калмыцкого народа в городах Калмыкии прошли памятные мероприятия. Важно продолжать хранить память о жертвах депортации, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", более пятисот человек собрал в Элисте траурный митинг памяти жертв сталинской депортации калмыцкого народа 28 декабря 2021 года. Жители республики поделились воспоминаниями о депортированных родственниках. Глава исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа заявил, что в истории депортации калмыков все еще остаются белые пятна.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция под кодовым названием "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Памятный митинг, посвященный Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа, состоялся сегодня в Элисте у мемориального комплекса "Исход и возвращение". Глава Калмыкии, представители органов власти, общественных организаций, жители республики, возложили венки и цветы к мемориалу, сообщило сегодня Министерство цифрового развития Калмыкии на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Мероприятия прошли и в других населенных пунктах. Так, в поселке Ики-Бурул состоялось возложение цветов к мемориалу, прошел митинг, а в многопрофильном центре культуры и искусства открылась фотовыставка "Сибирской альбом", рассказывающая о жизни тех, кто пережил депортацию, сообщило на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Ики-Бурульское отделение "Единой России".

Московский музей истории ГУЛАГА анонсировал на сегодняшний вечер показ фильма Юлии Вишневецкой и Максима Пахомова «Калмыки. Степные люди» и его обсуждение.

Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что народ Калмыкии вопреки всему "сохранил национальную идентичность, язык, культуру, фольклор". "Моя бабушка всегда делилась своими воспоминаниями о том, как они продолжали жить. Она всегда подчеркивала, что весь наш калмыцкий народ выжил, сохранив оптимизм в сердце. И вернулся в родные степи с желанием вновь поднять нашу республику. Они трудились и строили будущее для нас – своих потомков", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Долгих 13 лет калмыки не могли вернуться на родину, напомнила на своей станице в Facebook* пользователь Елена Эрдняшина. "Депортация целых народов – чудовищное преступление. Процесс депортации, размещение депортированных, проводились варварскими, бесчеловечными способами", - отметила она.

Необходимо помнить о жертвах депортации, призвал на своей странице в Facebook* пользователь Baatar B. BorMangna. "У многих уже нет в живых родных, которых в 1943-44 годах депортировали в Сибирь и Казахстан. Пройдёт ещё 10-20 лет, и таких соплеменников останется несколько человек на всю Калмыкию. Есть ещё те, кто родились в неволе, в сталинской ссылке. Но и их с каждым годом становится всё меньше. Мы не должны забывать о всех них, а не только о своих близких!" - написал он.

"Вряд ли это мы скоро забудем. Те трагические события вошли в нас и в наших детей. Это как фантомные боли. Они заставляют наших детей узнавать об этих событиях", - прокомментировал его пост пользователь Баир Бу.

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