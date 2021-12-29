Жители Калмыкии почтили память жертв депортации. Элиста, 28 декабря 2021 г. Фото Бадмы Бюрчиева для "Кавказского узла"

29 декабря 2021, 08:17

Жители Калмыкии отметили День памяти жертв депортации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более пятисот человек собрал в Элисте траурный митинг памяти жертв сталинской депортации калмыцкого народа. Жители республики поделились воспоминаниями о депортированных родственниках. Глава исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа заявил, что в истории депортации калмыков все еще остаются белые пятна.

Как сообщал "Кавказский узел", 24-25 и 28 декабря в Элисте прошли премьерные показы спектакля "Поезд памяти" о депортации калмыков. Постановка рассчитана в основном на молодежь, но премьера вызвала в большей степени интерес старшего поколения, рассказал режиссер спектакля Алексей Сарангов. По его словам, в спектакле затрагиваются и современные проблемы Калмыкии, в особенности отъезд молодых людей из республики.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция под кодовым названием "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Траурный митинг в день памяти жертв депортации калмыцкого народа традиционно прошел у памятника "Исход и возвращение" в Элисте 28 декабря. Мероприятие собрало более 500 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" два участника митинга. В течение дня жители республики приходили к памятнику, чтобы возложить цветы и зажечь лампадки в память о депортированных. С 12.30 мск до 13.00 мск у мемориала побывало примерно 50 человек, передал корреспондент "Кавказского узла", находившийся там в этот период.

Жители Калмыкии почтили память жертв депортации. Элиста, 28 декабря 2021 г. Фото Бадмы Бюрчиева для "Кавказского узла"Маму элистинки Валентины Кичиковой во время оккупации Калмыкии разыскивали фашисты за то, что она передавала информацию брату-партизану, но ее, как и всех калмыков, советская власть обвинила в предательстве, заявила жительница Элисты. "Маму звали Евдокия Эрендженова, она работала почтальоном. А ее брат Матвей Эрендженов был партизаном, угонял скот, чтобы немцам не достался. Мама передавала ему информацию о немецких подразделениях: где они расположены, сколько там человек. В 1942 году фашисты расстреляли ее брата. И стали разыскивать маму. Калмыки прятали ее днем внутри сложенных рядов кизяка (сушенного навоза, используемого в качестве топлива – Прим. "Кавказского узла"). Но в декабре 1943-го ее вместе со всеми отправили в Сибирь – как изменника Родины", – рассказала Кичикова корреспонденту "Кавказского узла".

Уроженец Малодербетовского района Санал Церенов пришел к памятнику "Исход и возращение" с сыновьями, чтобы они "знали свою историю". "В Сибирь высылали моего ааву (деда – Прим. "Кавказского узла") с тремя сыновьями. Двое младших умерли, выжил только мой дядя. В Сибири прошло его детство. Рассказывал, что жили в бараке на 4-5 семей. И говорил, что было холодно и голодно", – сказал Церенов корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Калмыкии почтили память жертв депортации. Элиста, 28 декабря 2021 г. Фото Бадмы Бюрчиева для "Кавказского узла"Солдат, предупредивший о депортации семью матери элистинца Джангара, фактически спас его родных от голодной смерти в Сибири. "Этот солдат без обиняков рассказал моему деду по матери, что калмыков будут высылать. И дед сразу стал забивать скот. Благодаря поступку солдата семья матери относительно благополучно доехала до места ссылки и в полном составе вернулась обратно. На тот момент у моих деда с бабушкой было четверо детей", – сказал Джангар корреспонденту "Кавказского узла".

Его дед по отцовской линии был репрессирован еще до депортации. "Отец уехал в Сибирь сиротой. Дед по отцовской линии был верующим. У него был большой деревянный ящик с буддийскими молитвами. Все их конфисковали во время ареста. Сохранилась только одна молитва. Теперь это семейная реликвия, которая передается от отца к сыну", – рассказал элистинец.

В истории депортации калмыков остаются пробелы из-за закрытых архивов

Непосредственным результатом депортации стала гибель примерно трети высланных в Сибирь калмыков, сообщил доктор исторических наук Уташ Очиров. "Если говорить о последствиях депортации, то общая смертность калмыков в Сибири не может быть объективным показателем. Кто-то умирал от старости, от болезней, которые не были напрямую связаны с условиями ссылки. Известно, что в течение пяти лет, в 1944-1948 годах смертность у калмыков превышала рождаемость. Ситуация стала меняться с 1949 года, когда рождаемость впервые превысила смертность. Превышение было незначительным, но можно сделать вывод, что с этого времени экономическое положение калмыков стало стабилизироваться", – пояснил ученый корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Калмыкии почтили память жертв депортации. Элиста, 28 декабря 2021 г. Фото Бадмы Бюрчиева для "Кавказского узла"Одним из "белых пятен" в истории депортации калмыков остается численность калмыков-фронтовиков, прошедших через Широклаг, считает председатель исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа, автор документального фильма "Преданные солдаты Широклага" (2013), писатель Арсланг Санджиев. "Если судить по сохранившимся карточкам широклаговцев, то в исправительно-трудовой лагерь направили с фронта где-то 3600 калмыков-военнослужащих. Но сами широклаговцы, с которыми я разговаривал, когда готовил фильм, сообщали, что в Широклаге было около четырех с половиной тысяч калмыков. Более точную информацию можно было бы получить в архиве МВД, но ученых, писателей туда не допускают", – заявил Санджиев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом с некоторыми документами автору фильма о калмыках-широклаговцах, по его словам, "чудом" удалось ознакомиться во время подготовки к съемкам. "Я попал в архив при содействии бывшего министра МВД Калмыкии Баатра Гиндеева (2011-2013 – Прим. "Кавказского узла"). То, что успел там увидеть – это лишь малая часть документов. Но письма, которые я прочитал, были душераздирающими. Один солдат, например, просит отпустить его попрощаться с умирающей матерью, которую он не видел шесть лет, потому что был призван в армию в 1939 году. Но начальство лагеря ему отказывает. Жена другого солдата, умершего в Широклаге, просит дать ей справку, объяснить, почему ее муж, имевший боевые награды, попал туда. Она пишет, что у нее четверо детей, и ей нужно знать, что произошло с их отцом. Все это было больно читать", – признался Санджиев.

Напомним, что 25 декабря в фойе Национального драматического театра им. Баатра Басангова в Элисте была развернута выставка "Память сильнее времени" Национального музея им. Николая Пальмова. На пяти стендах были представлены "документальные материалы, рассказывающие об истории насильственной депортации калмыцкого народа", говорится на странице театра в Instagram.

Примечание:

"Молебен на праздник Зул в Калмыкии прошел онлайн", "Активисты предупредили о росте протестных настроений в Калмыкии из-за режима самоизоляции", "Минкульт Калмыкии отказался финансировать фильм о героях войны".

Автор: Бадма Бюрчиев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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