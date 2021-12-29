Жители Калмыкии отметили День памяти жертв депортации

29 декабря 2021, 08:17

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Более пятисот человек собрал в Элисте траурный митинг памяти жертв сталинской депортации калмыцкого народа. Жители республики поделились воспоминаниями о депортированных родственниках. Глава исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа заявил, что в истории депортации калмыков все еще остаются белые пятна.

Как сообщал "Кавказский узел", 24-25 и 28 декабря в Элисте прошли премьерные показы спектакля "Поезд памяти" о депортации калмыков. Постановка рассчитана в основном на молодежь, но премьера вызвала в большей степени интерес старшего поколения, рассказал режиссер спектакля Алексей Сарангов. По его словам, в спектакле затрагиваются и современные проблемы Калмыкии, в особенности отъезд молодых людей из республики.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция под кодовым названием "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Траурный митинг в день памяти жертв депортации калмыцкого народа традиционно прошел у памятника "Исход и возвращение" в Элисте 28 декабря. Мероприятие собрало более 500 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" два участника митинга. В течение дня жители республики приходили к памятнику, чтобы возложить цветы и зажечь лампадки в память о депортированных. С 12.30 мск до 13.00 мск у мемориала побывало примерно 50 человек, передал корреспондент "Кавказского узла", находившийся там в этот период.

Маму элистинки Валентины Кичиковой во время оккупации Калмыкии разыскивали фашисты за то, что она передавала информацию брату-партизану, но ее, как и всех калмыков, советская власть обвинила в предательстве, заявила жительница Элисты. "Маму звали Евдокия Эрендженова, она работала почтальоном. А ее брат Матвей Эрендженов был партизаном, угонял скот, чтобы немцам не достался. Мама передавала ему информацию о немецких подразделениях: где они расположены, сколько там человек. В 1942 году фашисты расстреляли ее брата. И стали разыскивать маму. Калмыки прятали ее днем внутри сложенных рядов кизяка (сушенного навоза, используемого в качестве топлива – Прим. "Кавказского узла"). Но в декабре 1943-го ее вместе со всеми отправили в Сибирь – как изменника Родины", – рассказала Кичикова корреспонденту "Кавказского узла".

Уроженец Малодербетовского района Санал Церенов пришел к памятнику "Исход и возращение" с сыновьями, чтобы они "знали свою историю". "В Сибирь высылали моего ааву (деда – Прим. "Кавказского узла") с тремя сыновьями. Двое младших умерли, выжил только мой дядя. В Сибири прошло его детство. Рассказывал, что жили в бараке на 4-5 семей. И говорил, что было холодно и голодно", – сказал Церенов корреспонденту "Кавказского узла".

Солдат, предупредивший о депортации семью матери элистинца Джангара, фактически спас его родных от голодной смерти в Сибири. "Этот солдат без обиняков рассказал моему деду по матери, что калмыков будут высылать. И дед сразу стал забивать скот. Благодаря поступку солдата семья матери относительно благополучно доехала до места ссылки и в полном составе вернулась обратно. На тот момент у моих деда с бабушкой было четверо детей", – сказал Джангар корреспонденту "Кавказского узла".

Его дед по отцовской линии был репрессирован еще до депортации. "Отец уехал в Сибирь сиротой. Дед по отцовской линии был верующим. У него был большой деревянный ящик с буддийскими молитвами. Все их конфисковали во время ареста. Сохранилась только одна молитва. Теперь это семейная реликвия, которая передается от отца к сыну", – рассказал элистинец.

В истории депортации калмыков остаются пробелы из-за закрытых архивов

Непосредственным результатом депортации стала гибель примерно трети высланных в Сибирь калмыков, сообщил доктор исторических наук Уташ Очиров. "Если говорить о последствиях депортации, то общая смертность калмыков в Сибири не может быть объективным показателем. Кто-то умирал от старости, от болезней, которые не были напрямую связаны с условиями ссылки. Известно, что в течение пяти лет, в 1944-1948 годах смертность у калмыков превышала рождаемость. Ситуация стала меняться с 1949 года, когда рождаемость впервые превысила смертность. Превышение было незначительным, но можно сделать вывод, что с этого времени экономическое положение калмыков стало стабилизироваться", – пояснил ученый корреспонденту "Кавказского узла".

Одним из "белых пятен" в истории депортации калмыков остается численность калмыков-фронтовиков, прошедших через Широклаг, считает председатель исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа, автор документального фильма "Преданные солдаты Широклага" (2013), писатель Арсланг Санджиев. "Если судить по сохранившимся карточкам широклаговцев, то в исправительно-трудовой лагерь направили с фронта где-то 3600 калмыков-военнослужащих. Но сами широклаговцы, с которыми я разговаривал, когда готовил фильм, сообщали, что в Широклаге было около четырех с половиной тысяч калмыков. Более точную информацию можно было бы получить в архиве МВД, но ученых, писателей туда не допускают", – заявил Санджиев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом с некоторыми документами автору фильма о калмыках-широклаговцах, по его словам, "чудом" удалось ознакомиться во время подготовки к съемкам. "Я попал в архив при содействии бывшего министра МВД Калмыкии Баатра Гиндеева (2011-2013 – Прим. "Кавказского узла"). То, что успел там увидеть – это лишь малая часть документов. Но письма, которые я прочитал, были душераздирающими. Один солдат, например, просит отпустить его попрощаться с умирающей матерью, которую он не видел шесть лет, потому что был призван в армию в 1939 году. Но начальство лагеря ему отказывает. Жена другого солдата, умершего в Широклаге, просит дать ей справку, объяснить, почему ее муж, имевший боевые награды, попал туда. Она пишет, что у нее четверо детей, и ей нужно знать, что произошло с их отцом. Все это было больно читать", – признался Санджиев.

Напомним, что 25 декабря в фойе Национального драматического театра им. Баатра Басангова в Элисте была развернута выставка "Память сильнее времени" Национального музея им. Николая Пальмова. На пяти стендах были представлены "документальные материалы, рассказывающие об истории насильственной депортации калмыцкого народа", говорится на странице театра в Instagram.