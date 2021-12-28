Приуроченный ко дню депортации спектакль затронул современные проблемы Калмыкии

28 декабря 2021, 03:39

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Премьера спектакля "Поезд памяти" о депортации калмыков состоялась в Элисте. Постановка рассчитана в основном на молодежь, но премьера вызвала в большей степени интерес старшего поколения, рассказал режиссер спектакля Алексей Сарангов. По его словам, в спектакле затрагиваются и современные проблемы Калмыкии, в особенности отъезд молодых людей из республики.

Как писал «Кавказский узел», 28 декабря 2020 года жители Калмыкии традиционно почтили память погибших во время сталинской депортации у памятника «Исход и возвращение» в Элисте. Власти фактически проигнорировали дату, не предложив программу мероприятий, а также не обеспечили санитарно-эпидемиологическую безопасность на территории мемориала, заявили активисты.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция под кодовым названием «Улусы» по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справочном материале «Кавказского узла» «Депортация калмыков».

Премьерные показы спектакля «Поезд памяти» о депортации калмыцкого народа начались 24-25 декабря и завершатся в День памяти жертв депортации калмыцкого народа 28 декабря, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в администрации Национального драматического театра им. Баатра Басангова. «В соответствии с требованиями Роспотребнадзора зрительный зал может заполняться на 75 процентов. В зале у нас 200 мест. В первые два дня мы продали все билеты, согласно установленной квоте (по 150 билетов в каждый из дней – прим. ред.)», - рассказала сотрудница театра.

25 декабря в фойе театра была развернута выставка «Память сильнее времени» Национального музея им. Николая Пальмова. На пяти стендах были представлены «документальные материалы, рассказывающие об истории насильственной депортации калмыцкого народа», говорится на странице театра в Instagram.

Сюжет спектакля, посвященного памяти депортированных калмыков, основан на допущении, что в наши дни в Сибирь отправляется «Поезд памяти» с молодыми людьми из Калмыкии, сообщается в пресс-релизе постановки. Три такие акции были организованы в 1990-2000 годах, участниками поездок тогда стали представители старшего поколения, напомнили авторы публикации на странице Национального театра в Instagram.

«Четыре молодых человека едут в купе. Каждый из них по-разному попал на этот поезд, у них разные взгляды на жизнь, на самих себя. Их сопровождает педагог, женщина пенсионного возраста, основная задача которой - рассказать историю остановок поезда: «Тюмень», «Омск», «Барнаул», «Томск», «Красноярск», «Новосибирск». Молодым людям предстоит ответить на вопрос - поезд везет их попрощаться с прошлым или же узнать о нем что-то такое, что способно изменить их настоящее и будущее. Пьеса была написана прежде всего для калмыцкой молодежи — людей, для которых трагедия депортации родного народа с течением времени становится просто еще одной сухой исторической датой», - сказано в аннотации к спектаклю на сайте «Культура.РФ».

Спектакль «Поезд памяти» - проект творческой молодежи театра, подчеркивают в администрации Национального театра. «Художественно-постановочная группа представлена драматургом Герел Бадаевой, композитором Гиляной Манджиевой, сценографом Еленой Варовой и режиссером Алексеем Саранговым. В составе группы - молодые актеры театра», - указывается в публикации на странице театра в Instagram.

Постановка «Поезд памяти» адресована, скорее, молодежи, но в первые дни на премьеру пришли в основном люди старшего поколения, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» режиссер Алексей Сарангов. «Процентов 70 пришедших на премьеру – люди старшего поколения. Молодежи было меньше. Но реакция была хорошая. После премьеры [известный калмыцкий композитор] Аркадий Манджиев сказал, что теперь можно быть уверенным, что старшее поколение сумело передать молодежи, насколько важно сохранить память о депортации, любовь к своей земле. При этом наша постановка выполнена в современном стиле, герои пользуются молодежным лексиконом: «на чиле» (отдыхать, бездельничать – прим. ред.) и прочими жаргонными словами. Сверхзадача спектакля – окунуть молодежь в эту проблематику, в эту боль», - заявил режиссер.

Лаконичная сценография, использованная в постановке, по замыслу режиссера, должна подчеркивать «первичность текста». «Это спектакль, где зритель должен слушать актера. Каждое его слово. В то же время в сценографии были задействованы современные технологии. При помощи специального приложения в окнах вагонов оживляются лица на фотографиях депортированных. Эти фотографии были собраны в прошлом году для концерта в Государственном Кремлевском дворце в честь столетия автономии Калмыкии. Люди со всей республики присылали нам снимки своих близких. И когда во время спектакля оживают лица тех, кого с нами уже нет, зритель получает, можно сказать, болевой удар», - рассказал Сарангов.

Герои в поезде говорят не только о депортации, но и современных проблемах Калмыкии, добавил режиссер. «Депортация – это огромная боль нашего народа. Но мы вспоминаем о ней только в День памяти. А хотелось бы, чтобы об этом помнили всегда. Сейчас ведь все стремятся уехать из Калмыкии. Даже родители нацеливают своих детей на то, чтобы поскорее отучиться и уехать работать за пределы республики. И получается, наши старики прошли Сибирь, кто-то отдал свою жизнь, кто-то здоровье, чтобы потомки жили на своей Родине, а мы не живем. Их высылали, заставили уехать, а мы сегодня уезжаем добровольно. Наш спектакль предлагает задуматься над этим», - отметил Сарангов.