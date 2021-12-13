Пользователи соцсети включились в спор о землях Калмыкии и Астраханской области

13 декабря 2021, 13:28

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Вопрос об исторической принадлежности земель Калмыкии и Астраханской области остается актуальным, следует из обсуждения в Instagram под сообщением о прокурорской проверке публикации о возвращении калмыцкого поселка соседнему региону. Этой дискуссии предшествовали публичные заявления с обеих сторон спора о территориальных последствиях сталинской депортации калмыков.

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Сообщение о проверке, начатой прокуратурой Калмыкии в связи с публикацией "о возвращении поселка Цаган-Аман Юстинского района республики под административное управление Астраханской области", размещено 9 декабря в Instagram-паблике "Новости Республики Калмыкия", насчитывающем 96,8 тысячи подписчиков. По состоянию на 13.25 мск 13 декабря, под сообщением размещено 15 комментариев.

Авторы некоторых из них поделились собственными представлениями об исторической принадлежности земель. "Может, наоборот, Астраханскую область вернём в Калмыкию? Три района области исторически наша территория... Отсюда, с Волги началась Калмыкия", - написал, в частности, edilbay.kalmykia.

"О каком возврате земель идёт речь? Не то что нам должны вернуть астраханцы два района, они уже требуют Цаган-Аман отчекрыжить себе! В чём причина таких резких заявлений? Молчаливое согласие Калмыкии!" – высказал мнение chingis9688.

"Пусть прокуратура в своей проверке придет неожиданно к выводу, что часть земли Астраханской области была в своё время [необоснованно] захвачена ими же", - пожелал chigyan. "Наримановский район, Лиманский надо вернуть. Будет справедливо", - написал etolik77.

О начале проверки по обращению руководителя администрации главы Калмыкии в связи с публикацией "о возвращении поселка Цаган-Аман Юстинского района республики под административное управление Астраханской области" прокуратура республики сообщила вечером 9 декабря. "В публикации допущено суждение о Калмыкии как исторической территории Астраханского региона. Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе законодательства о противодействии экстремизму", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Кто высказал спорное суждение и где оно было опубликовано, прокуратура не уточнила.

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Мнение о том, что объединение Калмыкии и Ногайского района Дагестана с Астраханской областью было бы «исторически справедливым», высказал ранее в тот же день имам-наиб Белой мечети Астрахани, преподаватель исламского колледжа Муслим Юнусов.

"В последнее время вновь активизировался вопрос о том, какие земли Астраханская область должна отдать Калмыкии, так как до депортации 1943 года они входили в состав Калмыцкой АССР. Я разделяю чувства калмыцкого народа о трагичной депортации, считаю ее преступной, но если выступать за историческую справедливость, почему останавливаться на событиях почти 80-летней давности? До 1920-х годов Калмыкия входила в состав Астраханской губернии. Было бы большим плюсом и для нынешней Астраханской области, и для Калмыкии объединение, сегодня Астрахань уже фактически является центром притяжения макрорегиона. Исторически это было бы справедливо, потому что эта территория была частью Астраханского региона. И Ногайский район – это только административно Дагестан, географически и исторически это территория не Дагестан, не страна гор. Это была часть Астраханского ханства, затем Астраханской губернии", - рассказал он изданию "Обзор".

Операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока была проведена войсками НКВД в 1943 году. Общее число выселенных калмыков составило около 120 тысяч человек. Лишь в 1956 году с калмыков были сняты ограничения по спецпоселению, но без права возвращения на родину. В январе 1957 года была образована Калмыцкая АО в составе Ставропольского края. Ей была возвращена прежняя территория республики (кроме Нариманского и Лиманского районов, оставшихся в составе Астраханской области), восстановлено большинство старых названий населенных пунктов. В июле 1958 года Калмыцкая АО Ставропольского края была преобразована в Калмыцкую АССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Если бы Калмыкия и северный Дагестан стали частью Астраханской области, "от этого выиграли бы все", сказал Муслим Юнусов. "Это стало бы благотворным для макрорегиона и сняло бы, в том числе, напряженности в Ногайском районе, где коренное население чувствует себя меньшинством Дагестана. Для Астраханской области это плюс – выход к прибрежной части моря, развитие туризма, логистика", - привело его слова издание.

10 декабря Муслим Юнусов заверил, что его слова не следует трактовать как призыв к изменению административных границ Калмыкии, Дагестана и Астраханской области. "Напротив, я считаю, что не стоит изменять исторически сложившиеся и законом закреплённые административные границы субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Есть нормативно-правовые нормы, регулирующие изменения административных границ субъектов Федерации, и благоразумным было бы следовать действующему законодательству, не поднимая излишнюю шумиху, дабы не будоражить общество", - написал он на своей странице в Facebook.

Юнусов подчеркнул, что "в своих постах, публикациях и интервью" высказывает своё личное мнение. "Когда кто-то ссылается на исторические события, нужно понимать, что кто-то другой может предложить своё видение истории", - добавил он.

Имам-наиб также выразил сожаление, если оскорбил жителей Калмыкии и Дагестана. "Приношу искренние извинения людям, которых невольно оскорбил, нанёс душевные травмы... Повторюсь, никогда не призывал к изменению административных границ субъектов Федерации, а лишь хотел показать, к чему такое желание может привести", - написал Юнусов. По состоянию на 13.25 мск 13 декабря, под публикацией Муслима Юнусова не опубликовано ни одного комментария.

Карта Калмыкии вызвала у "Яблока" вопросы к Хасикову

Ранее, 29 ноября, руководитель реготделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев обратился к главе республики Бату Хасикову, указав, что "на публичной кадастровой карте России, вопреки существовавшему определению, порядку, оформлению, закреплению территории Калмыцкой АССР, значительные по площади территории Калмыкии, в том числе сельскохозяйственного назначения, оказались обозначенными, как территория Астраханской области".

"Как показывают различные сервисы и базы данных, в том числе государственные, огромные участки земли территории Республики Калмыкия вдруг оказались частью Астраханской области: в районе посёлков Бергин (Юстинский район) и Улан-Хол – Нарын-Худук (Лаганский район). Как получилось, что эти изменения уже внесены астраханской стороной в федеральный кадастр в качестве территории Астраханской области?" – написал он в обращении, размещенном на странице реготделения партии в Facebook.

Согласно картам, изменилась и площадь Республики Калмыкия, указал Батыр Боромангнаев. "Было 75,9 кв. км, а сейчас – 74,731 кв. км. Известно, что после восстановления Калмыцкой АО, а затем Калмыцкой АССР в состав Республики не была возвращена значительная территория двух улусов, находившихся до 27-28 декабря 1943 года в составе Калмыцкой АССР. Кроме этого, власти Астраханской области отказались возвращать земли Басинского сельсовета, ссылаясь на Постановление Совета Министров СССР №1023 от 28.05.1954 г., которое было отменено законом «О реабилитации репрессированных народов» 1991 года", - написал он, высказав мнение, что "эти территории ни в коем случае не являются спорными, т.к. они насильно и противоправно удерживаются в составе Астраханской области".

Председатель реготделения "Яблока" призвал Хасикова "инициировать либо созвать или содействовать организации заседаний соответствующих государственных органов" для "эффективной защиты территориальных и иных соответствующих интересов и восстановления нарушенных полномочий Республики Калмыкия", а также "подтвердить изложенные факты или опровергнуть их официально и публично".

"Если факты подтверждаются, разъяснить: сделано ли это было при неведении или попустительстве или прямом соучастии органов исполнительной власти Республики Калмыкия?" – говорится в обращении Боромангнаева.