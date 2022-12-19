Бахтияр Гаджиев опроверг сведения о прекращении голодовки в СИЗО

19 декабря 2022, 12:45

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Арестованный в Баку Бахтияр Гаджиев заявил, что информация Пенитенциарной службы о прекращении его голодовки не соответствует действительности, сообщил адвокат после посещения активиста. На Гаджиева оказывают давление в СИЗО, рассказал правозащитник Руфат Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", начальник пресс-службы Пенитенциарной службы Мехман Садыгов сообщил, что Бахтияр Гаджиев в связи с голодовкой был помещен в медсанчасть СИЗО и 18 декабря добровольно прекратил голодовку, начатую, по версии Пенитенциарной службы, 17 декабря. Адвокат Агиль Лаидж подверг сомнению сведения о прекращении голодовки подзащитного и отметил, что 19 декабря постарается посетить Гаджиева и выяснить, действительно ли он прекратил голодовку.

9 декабря суд в Баку отправил под арест главу "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. 15 декабря апелляционный суд не удовлетворил жалобу Гаджиева на арест. В тот же день активист объявил голодовку с требованием освобождения.

Бахтияр Гаджиев продолжает голодовку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж. "Сегодня я встретился с Бахтияром Гаджиевым в СИЗО. Он сам категорически опроверг утверждения о прекращении им голодовки. Да, его на один день переводили в санчасть, но потом вернули в камеру. Он продолжает голодовку", - сказал он.

Самочувствие Гаджиева "нехорошее", у него вялость и рвота, рассказал адвокат. "Тем не менее он полон решимости продолжать голодовку и даже не исключил, что в какой-то момент перейдет на сухую голодовку, то есть откажется от приема воды. К сожалению, я не смог убедить его прекратить голодовку, не подвергать свое здоровье и жизнь риску", - сказал Лаидж.

О том, что Бахтияр Гаджиев пятые сутки продолжает голодовку в бакинском СИЗО-1, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» и исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров. По его данным, на Сафарова оказывается сильное морально-психологическое давление.

"Бахтияру пригрозили связать ему руки и ноги и принудительно кормить, если он далее будет продолжать голодовку. Зная характер Бахтияра, мы опасаемся, что он не стерпит такое обращение и все это может привести к трагическим последствиям [суициду]. Поэтому власти должны прекратить давление на него и освободить активиста из-под стражи. Ответственность за возможные негативные последствия голодовки и возможного насилия против него будет нести государство и его руководители", - сказал Сафаров.

Начальник отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехман Садыгов опроверг информацию о продолжении голодовки Гаджиева и оказании на него морально-психологического давления. "Он проводил голодовку всего один день, потом добровольно прекратил. Ни о каком морально-психологическом давлении и речи не может быть", - сказал сегодня Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

18 декабря голодовку в знак солидарности с Бахтияром Гаджиевым начали член правозащитной организации «Линия защиты» Зафар Ахмедов и активист партии Народного фронта Азербайджана Закрулла Нагиев. Ахмедов начал голодовку в офисе партии Граждан и развития, а Закрулла Нагиев - у себя дома.

Член «Линии защиты» Зафар Ахмедов, начавший 18 декабря голодовку солидарности с Бахтияром Гаджиевым, приостановил свою акцию протеста.

"Акцию пришлось приостановить из-за сильного давления на собственника помещения, где располагается партия Граждан и развития. В непубличном месте продолжать голодовку нет смысла, потому что не будет публичного контроля за этой акцией. То же самое я сказал активисту партии Народного фронта Закрулле Нагиеву, который вчера начал голодовку дома и хотел присоединиться ко мне в офисе ПГР. Мы возобновим голодовку, как только сможем найти соответствующее помещение, доступное для журналистов, представителей общественности", - сказал сегодня Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, оба обвинения в адрес Бахтияра Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался диффамационный спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу). Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб ее здоровью, ударив ее бумагами по голове. Защита утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления со стороны Аловлу ударил бумагами по столу, что подтверждается и видео, предоставленным по запросу Гаджиева. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

Бахтияр Гаджиев критиковал МВД и руководство ведомства, рассказал ранее глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Его подвергали травле в социальных сетях, и Гаджиев отмечал, что это делается с ведома МВД, поскольку его жалобы не расследовались. В полиции его предупреждали, что, если он не перестанет критиковать эту структуру, его ожидает более жестокое наказание. И вот эти угрозы привели в действие", - сказал он.

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