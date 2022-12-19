Пенитенциарная служба заявила о прекращении голодовки Бахтияром Гаджиевым

19 декабря 2022, 02:55

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Активист Бахтияр Гаджиев прекратил голодовку, заявила Пенитенциарная служба Азербайджана. Адвокат усомнился в этой информации, так как защитники в ближайшие дни не имели возможности связаться с активистом.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря стало известно, что сотрудники полиции задержали и доставили в райсуд Баку главу "Института общественной политики" и НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. Хатаинский районный суд Баку в тот же день арестовал Гаджиева на месяц и 20 дней. Защита обжаловала это решение, а сам Гаджиев пообещал объявить бессрочную голодовку, если суд не удовлетворит жалобу. 15 декабря апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Гаджиева, на заседании он заявил, что еще утром объявил голодовку с требованием освобождения. 16 декабря группа правозащитников попросила у него прекратить голодовку, но Гаджиев отказался. Правозащитник Зафар Ахмедов и оппозиционер Закрулла Нагиев 18 декабря начали голодовки солидарности с арестованным активистом Бахтияром Гаджиевым.

Начальник отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехман Садыгов сообщил, Гаджиев объявил голодовку 17 декабря, но 18-го числа «добровольно» прекратил акцию. «В связи с голодовкой Бахтияр Гаджиев был помещен под врачебное наблюдение в медицинско-санитарную часть (СИЗО). 18 декабря он, добровольно написав заявление, прекратил голодовку», - цитирует Садыгова VOA.

Адвокат Агиль Лаидж в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» не подтвердил информацию о прекращении голодовки.

«Если Бахтияр Гаджиев, как утверждает представитель Пенитенциарной службы, прекратил голодовку, то пусть ему создадут возможность, чтобы он позвонил адвокатам. Я в последний раз был у Бахтияра Гаджиева в СИЗО в пятницу. Тогда я ему дал номера телефонов всех семи адвокатов, и он мог бы позвонить кому-нибудь одному. У нас между адвокатами есть договоренность, что как только Бахтияр позвонит кому-либо одному, то тот оповестит об этом всех. Но сегодня (18 декабря) до позднего вечера звонка не последовало никому. А вообще Бахтияру Гаджиеву после ареста вовсе не позволяют звонить адвокатам. Это вопиющее нарушение прав арестованного лица», - сказал Лаидж.

Он отметил, что сегодня, 19 декабря утром направится в Бакинский СИЗО-1, чтобы встретится с Гаджиевым и выяснить, что с ним произошло за выходные действительно ли он прекратил голодовку, каково его состояние. «Как начнется рабочий день, я буду уже там и на месте выясню, что с Бахтияром Гаджиевым, каково его состояние, прекратил ли он голодовку, при каких обстоятельствах», - сказал адвокат.

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