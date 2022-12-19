Два активиста начали голодовку в знак солидарности с Бахтияром Гаджиевым

19 декабря 2022, 00:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Правозащитник Зафар Ахмедов и оппозиционер Закрулла Нагиев начали голодовки в знак солидарности с арестованным активистом Бахтияром Гаджиевым.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря стало известно, что сотрудники полиции задержали и доставили в райсуд Баку главу "Института общественной политики" и НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. Хатаинский районный суд Баку в тот же день арестовал Гаджиева на месяц и 20 дней. Защита обжаловала это решение, а сам Гаджиев пообещал объявить бессрочную голодовку, если суд не удовлетворит жалобу. 15 декабря апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Гаджиева, на заседании он заявил, что еще утром объявил голодовку с требованием освобождения. 16 декабря группа правозащитников попросила у него прекратить голодовку, но Гаджиев отказался.

18 декабря начали голодовку в знак солидарности с Бахтияром Гаджиевым член правозащитной организации «Линия защиты» Зафар Ахмедов и активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Закрулла Нагиева.

«Зафар Ахмедов начал голодовку в полдень 18 декабря в офисе партии Граждан и развития, а Закрулла Нагиев у себя дома», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор «Линии защиты» Руфат Сафаров.

По его словам, желающих присоединиться к голодовке много, однако нет помещений для проведения акции. «У оппозиционных партий нет подходящих просторных помещений. Даже у тех, у кого есть более или менее подходящие пространства, они и так имеют проблемы с собственниками помещений и проведение акции голодовки может повлечь расторжение контракта. Зафар Ахмедов начал акцию сегодня (18 декабря) в офисе ПГР, но там очень маленькое помещение и для голодовки хотя бы нескольких человек условий нет. Закрулла Нагиев вот решил начать голодовку дома», - сказал Сафаров.

Закрулла Нагиев подтвердил, что присоединился к голодовке. «Я протестую против ареста Бахтияра Гаджиева по абсолютно надуманному обвинению. Бахтияр Гаджиев - один из ярких общественных деятелей Азербайджана. Он разоблачает и изобличает коррумпированных чиновников, предает огласки произвол силовиков. Его арестовали, чтобы заглушить его протестный голос. Наша голодовка покажет, что Бахтияр не одинок. Наши критические голоса должны громко звучать, что власти пожалели, что арестовали Бахтияра», - сказал Нагиев корреспонденту "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.