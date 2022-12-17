Защита Саакашвили призвала к отставкам высокопоставленных чиновников

17 декабря 2022, 14:50

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Адвокаты Михаила Саакашвили потребовали отправить в отставку руководителей Минюста и Пенитенциарной службы Грузии в связи с версией об отравлении бывшего президента после ареста. Участники голодовки в парламенте призвали активистов поддержать их требование перевести Саакашвили на лечение за границу.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря три депутата от "Единого национального движения" объявили голодовку в парламенте с требованием лечения Михаила Саакашвили после того как Пенитенциарная служба обнародовала видеозаписи из палаты бывшего президента Грузии. 16 декабря к голодовке присоединился четвертый депутат.

Михаил Саакашвили был отравлен после ареста в Грузии, предположил 19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани, сославшись на экспертизу иностранных врачей. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 20 ноября Пенитенциарная служба заявила, что предположение об отравлении Саакашвили после ареста необоснованно и не подкреплено фактами. На следующий день глава Минюста Рати Брегадзе сообщил, что заключение об отравлении Саакашвили не предоставлялось в Пенитенциарную службу, поэтому Минюст организует ему токсикологическую экспертизу.

Защита Саакашвили потребовала отставок нескольких высокопоставленных чиновников

Адвокаты Михаила Саакашвили 16 декабря обратились в Специальную следственную группу с просьбой поставить в парламенте вопрос об отставке министра юстиции Рати Брегадзе, главы Специальной пенитенциарной службы, руководителя ее медицинского департамента и сотрудников. Свое требование защита Саакашвили аргументировала тем, что он был отравлен и не исключено их участие в этом деле, сообщил один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

"Мы потребовали, чтобы обратились в парламент, чтобы он прекратил полномочия министра юстиции, руководителя Специальной пенитенциарной службы и сотрудников медицинского департамента, поскольку не исключено, что они принимали участие в отравлении Саакашвили. Также возбудить уголовное дело в связи распространением видеозаписей, на которых зафиксировано его пребывание в клинике", - сказал в эфире телекомпании «Мтавари архи», слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, защитник заявил о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении депутатов парламента и политиков, выступающих с заявлениями, которые расцениваются защитой, как прямое давление на суд. Хачапуридзе также обратил внимание на то, что сотрудники Специальной пенитенциарной службы не передавали медицинские документы клинике, в которой лечится Саакашвили. Он не исключил, что это проявление халатности.

"Специальной пенитенциарной службе не интересно, что будет с Саакашвили – умрет он или выживет, и поступают они с ним неуважительно. Это – служебная халатность и, по нашему мнению, совершено уголовное преступление", - сказал он.

В свою очередь мать Саакашвили Гиули Аласания сообщила в эфире телекомпании о том, что масса тела бывшего президента продолжает уменьшаться, и он страдает от постоянной высокой температуры, поднимающейся к вечеру до 38 градусов.

Четверо депутатов парламента от партии «Единое национальное движение» продолжают голодовку в здании парламента, их состояние удовлетворительное, сказал один из лидеров партии и участник голодовки Давид Киркитадзе. Он обратил внимание, что в 2021 году проходила аналогичная акция с требованием перевести Саакашвили в военный госпиталь для лечения. Требование протестующих было поддержано гражданским обществом, и властям пришлось подчиниться, отметил он.

"Сейчас более болезненный и вопрос – из обнародованных видеозаписей мы убедились, в каком состоянии находится Саакашвили, у нас очень мало времени. Нужна консолидация в парламенте и гражданского общества, чтобы добиться спасения человека", - сказал Киркитадзе корреспонденту «Кавказского узла».

Глава Минюста объяснил депутатам решение обнародовать видео из клиники

Вопрос обнародования видеозаписей, отражающих пребывание Саакашвили в клинике, 16 декабря осудили оппозиционные депутаты на пленарном заседании парламента во время выступления министра юстиции Рати Брегадзе.

"Какая норма международного права или нашего законодательства дала право нарушить и попрать достоинство заключенного Саакашвили? Я проведала Саакашвили в тюрьме, я не верю, что его состояние здоровья исправится в существующих обстоятельствах", - сказала, в частности, депутат от оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили.

Лидер оппозиционной Республиканской партии Хатуна Самнидзе заявила, что своими действиями власти продемонстрировали, что выполняют указания "одного человека – неформального правителя страны", учредителя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзины Иванишвили. "Это вместо того, чтобы у нас был пример независимого правосудия, а не политического инструмента пребывания бывшего президента в тюремном заключении", - сказала она.

Однако депутат парламента от правящей партии Владимир Кахадзе предложил провести исследование и проверить, действительно или в организме Саакашвили есть тяжелые металлы.

В свою очередь министр юстиции Рати Брегадзе пояснил обнародование видеозаписей о пребывании Саакашвили в стационаре гражданской клиники тем, что закон «О защите персональных данных» допускает такие публикации в случае важного общественного интереса и при риске введения общественности в заблуждение.

"Во избежание этого и обнародовали видеозаписи. Правовые основания для этого дает и Европейская конвенция", - сказал он на заседании, которое транслировалось в прямом эфире на сайте парламента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено на 14 декабря, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе. 14 декабря Пенитенциарная служба не смогла обеспечить участие Саакашвили в заседании в онлайн-режиме, в связи с чем процесс вновь был перенесен - на 22 декабря. После этого Саакашвили объявил голодовку с требованием обеспечить ему участие в процессе хотя бы по видеосвязи. В тот же день депутаты Европарламента убедили Михаила Саакашвили отказаться от голодовки.

Ранее Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 и вторая — 20 дней, с 21 февраля по 10 марта этого года. Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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